Đột phá chiến lược trong hợp tác đường sắt Việt - Trung

Sáng 19-3, tại ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương về việc triển khai hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc kết nối hạ tầng, đặc biệt là đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, phải được xác định là một đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế song phương, giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng để kết nối Việt Nam với các mạng lưới vận tải quốc tế trong khu vực.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, trực tiếp là Bộ Xây dựng, cần xây dựng một chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam - Trung Quốc trong tổng thể chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, năm 2100 và cả năm 2130.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực địa tại ga Đồng Đăng. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo đó, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai đồng bộ từ khi khởi công ngày 19-12-2025. Dự kiến tháng 4-2026 sẽ hoàn tất việc lựa chọn và ký hợp đồng với liên danh tư vấn Việt Nam - Trung Quốc.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho các gói khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Công việc này dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2026 để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II.