30 “bài toán lớn” của Hà Nội: Tìm lời giải cho các điểm nghẽn phát triển

Phối cảnh Vành đai 4 vùng Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định công bố danh mục 30 bài toán lớn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) cần "lời giải", nhằm tập trung xử lý các điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Thủ đô.

Danh mục được chia thành 4 nhóm gồm: điểm nghẽn đô thị kéo dài; không gian đô thị; kiến tạo, tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ và an ninh, an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững.

Ở nhóm điểm nghẽn đô thị kéo dài, thành phố đưa ra 5 bài toán lớn như giải quyết ùn tắc giao thông trong điều kiện hạn chế quỹ đất; xây dựng cơ chế xác lập trật tự, vệ sinh đô thị bền vững thông qua quản trị hiện đại và giám sát tự động; kiểm soát các nguồn phát thải, phục hồi chất lượng môi trường nước và không khí theo mục tiêu Net Zero; giải quyết tình trạng ngập úng.

Đối với không gian đô thị, 4 đề bài lớn được xác định, gồm quản trị và khai thác hiệu quả không gian đa tầng (ngầm, mặt đất, tầm thấp, tầng cao); thiết lập hành lang bay, hệ thống quản lý an toàn để phát triển "kinh tế không gian tầm thấp"; tái thiết hạ tầng đô thị xanh, thông minh; số hóa và quản trị minh bạch tài nguyên đất đai, thị trường bất động sản.

Nhóm kiến tạo, tăng trưởng kinh tế và làm chủ công nghệ gồm 16 bài toán lớn, tập trung vào đổi mới mô hình quản trị Thủ đô theo hướng cung cấp dịch vụ công toàn trình, cá thể hóa, tự động dựa trên dữ liệu; xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và kinh tế tri thức; phát triển kinh tế dữ liệu trở thành động lực chủ đạo; xây dựng hệ sinh thái kinh tế nền tảng "Make in Hanoi".

Ở nhóm an ninh, an sinh xã hội và phát triển bền vững, thành phố đưa ra các bài toán như thiết lập "Pháo đài dữ liệu", hệ thống an ninh thông minh; xây dựng mô hình quản trị an sinh xã hội đa tầng trên nền tảng dữ liệu lớn.

Theo UBND TP Hà Nội, các bài toán lớn được đưa ra nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" trong giai đoạn 2026-2030. Mỗi đề bài đều nêu rõ hiện trạng, gợi mở câu hỏi khoa học, công nghệ và yêu cầu về sản phẩm, nhấn mạnh vai trò của giải pháp công nghệ hiện đại.

Danh mục này là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề xuất, triển khai các giải pháp, sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời làm cơ sở hình thành các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có sử dụng ngân sách thành phố.

Thành phố cho biết sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai; khuyến khích thử nghiệm các công nghệ, mô hình mới phù hợp quy định và cơ chế đặc thù; đồng thời huy động tổng hợp nguồn lực từ ngân sách, xã hội hóa, hợp tác công tư và các nguồn hợp pháp khác, trong đó khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tham mưu, theo dõi, điều phối triển khai; tổ chức hệ thống đánh giá tiến độ, định kỳ báo cáo UBND thành phố.