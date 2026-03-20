Tin vui cho vợ chồng có thu nhập 50 triệu đồng/tháng ở Việt Nam

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa Nghị định 100/2024 theo hướng mở rộng người thụ hưởng, đồng thời nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, nhóm được mua nhà ở xã hội được mở rộng với người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng. Trường hợp độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập tối đa 35 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý chính sách cần khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn và doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê theo quy hoạch, phục vụ công nhân và người lao động.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện quy định khống chế giá nhà ở xã hội và mức lợi nhuận định mức, chính sách dành cho cán bộ, công nhân và người lao động.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25/3.

Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Ảnh minh họa

Trên thực tế, đề xuất nâng hạn mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội ở Việt Nam lên không quá 50 triệu đồng/tháng được đưa ra trong bối cảnh giá nhà đang có xu hướng tăng cao, vượt khả năng chi trả của nhiều người dân. Đáng chú ý, nhóm người có thu nhập trung bình mỗi tháng trên 20 triệu đồng không đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội. Nhóm người này cũng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, đặc biệt là tại đô thị lớn.

Theo Bộ Xây dựng, mặc dù nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện rõ rệt nhưng việc người dân tiếp cận loại nhà ở này vẫn còn hạn chế. Một trong các nguyên nhân dẫn tới hạn chế này chính là điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trên thực tế, Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Đến nay, nước ta có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn (dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm).

Tính Lũy kế đến nay, Việt Nam có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô 701.347 căn, tương đương với hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030. Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất kiểm soát chặt việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội để đảm bảo đúng người thụ hưởng.

Cụ thể, theo dự thảo, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội khi muốn chuyển nhượng sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay. Thay vào đó, chỉ được giao dịch với người đủ điều kiện hưởng chính sách. Mục tiêu của việc này là hạn chế lợi dụng chính sách và tạo thêm cơ hội cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở, cũng như đảm bảo ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội.

Thực tế, theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà xã hội được phép bán lại sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận, và thực hiện theo cơ chế thị trường.