Lao động hợp đồng có được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn?

21-03-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Nguyễn Hoa là lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế theo Nghị định số 111/2022/CP-CP, làm việc lần đầu tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bà Hoa hỏi, bà có được hưởng trợ cấp lần đầu và phụ cấp thu hút theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 8/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng, Điều 4 quy định về chế độ phụ cấp thu hút và Điều 6 quy định về trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện quy định tại các điều trên được hưởng trợ cấp lần đầu và phụ cấp thu hút khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Theo PV

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực Nổi bật

Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Nổi bật

Bán tạp hóa doanh thu trên 1 tỷ đồng nhưng mỗi đơn hàng chỉ lời 200 đồng, xuất một hóa đơn tới 500 đồng: Cục Thuế nói gì?

Bán tạp hóa doanh thu trên 1 tỷ đồng nhưng mỗi đơn hàng chỉ lời 200 đồng, xuất một hóa đơn tới 500 đồng: Cục Thuế nói gì?

09:15 , 21/03/2026
Cận cảnh Vành đai 4 phía Tây Hà Nội sau 2 năm thi công

Cận cảnh Vành đai 4 phía Tây Hà Nội sau 2 năm thi công

09:00 , 21/03/2026
Hà Nội: Giải tỏa chợ cóc tồn tại hàng chục năm tại khu vực giáp ranh hai phường

Hà Nội: Giải tỏa chợ cóc tồn tại hàng chục năm tại khu vực giáp ranh hai phường

08:37 , 21/03/2026
Kịch bản ứng phó giá xăng dầu leo thang

Kịch bản ứng phó giá xăng dầu leo thang

07:56 , 21/03/2026

