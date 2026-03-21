Lao động hợp đồng có được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 8/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng, Điều 4 quy định về chế độ phụ cấp thu hút và Điều 6 quy định về trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện quy định tại các điều trên được hưởng trợ cấp lần đầu và phụ cấp thu hút khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.