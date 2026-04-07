Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

Theo Anh Văn | 07-04-2026 - 09:47 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước.

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí có trình độ Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí là Tổng Bí thư khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; XVI.

Sau khi theo học Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân), đồng chí có hơn 30 năm công tác trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010. Sau đó, từ tháng 4/2016, đồng chí giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an.

Đầu năm 2019, đồng chí Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm lên Đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử Công an Nhân dân mang cấp bậc hàm cao nhất.

Tháng 5/2024, Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ba tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Đồng chí có hai tháng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư từ tháng 10/2024.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3/2026, đồng chí Tô Lâm Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội.

Kỷ lục chưa từng có và thỏa thuận được in ra chỉ 1 tiếng trước cuộc gặp giữa Thủ tướng và Chủ tịch NVIDIA Nổi bật

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

09:20 , 07/04/2026
Người tham gia giao thông chú ý: Vi phạm điều này, chủ xe sẽ bị tịch thu phương tiện!

09:00 , 07/04/2026
Hoàn thiện thể chế, kiến tạo tăng trưởng hai con số

08:23 , 07/04/2026
‘Câu lạc bộ’ thu ngân sách 100.000 tỷ sắp có thành viên mới?

06:59 , 07/04/2026

