Cơ quan Thuế khuyến khích người dân làm điều này trên eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), pháp luật về quản lý thuế đã quy định cụ thể nguyên tắc xác định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ. Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, việc xác định đúng nơi nộp hồ sơ không chỉ giúp cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định mà còn góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Điểm mới khi xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh: Thuế tỉnh Khánh Hòa)

Hiện nay, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế xác định nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán tùy theo tình hình phát sinh thu nhập của cá nhân trong năm.

Trong trường hợp cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tuyến, hệ thống khai thuế điện tử sẽ tự động xác định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ dựa trên thông tin về nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do tổ chức và cá nhân kê khai.

Ngoài ra, nếu cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế không đúng cơ quan thuế theo quy định, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập. Việc này nhằm bảo đảm hồ sơ vẫn được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, nguyên tắc xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân được thực hiện như sau:

Trường hợp Nguyên tắc xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán Cá nhân có thu nhập tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm (đã kê khai, nộp tờ khai 02/KK-TNCN trong năm) Nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đã trực tiếp khai thuế, nộp tờ khai 02/KK-TNCN trong năm. Cá nhân vừa có thu nhập trực tiếp kê khai, vừa có thu nhập đã khấu trừ tại nguồn Nộp tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất, cá nhân được lựa chọn nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú. Cá nhân có thu nhập thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn tại một nơi Nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả. Cá nhân có thu nhập thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên Nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả có thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất đó. Cá nhân có hồ sơ đề nghị giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo Nộp tại cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ giảm thuế. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ giảm thuế có trách nhiệm xử lý hồ sơ quyết toán theo quy định.

Thuế tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc xác định đúng nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là yếu tố quan trọng giúp quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Vì vậy, người nộp thuế cần căn cứ vào tình hình phát sinh thu nhập trong năm để lựa chọn đúng cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng khuyến khích cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế – Bộ Tài chính, ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc thực hiện trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.