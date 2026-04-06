Nghịch lý của thời AI: coder bị sa thải, nhưng GitHub ngập chìm trong commit, dự kiến lên tới 14 tỷ cả năm, gấp 14 lần năm ngoái

Trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục ghi nhận các đợt cắt giảm nhân sự, một diễn biến trái ngược đang diễn ra trên nền tảng GitHub: lượng mã nguồn được tạo ra không giảm, mà ngược lại đang tăng với tốc độ chưa từng có.

Theo số liệu mới nhất, GitHub đã ghi nhận khoảng 1 tỷ commit trong năm 2025. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2026, con số này đã tăng vọt lên khoảng 275 triệu commit mỗi tuần. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, tổng số commit trong cả năm có thể chạm mốc 14 tỷ – cao hơn nhiều lần so với năm trước.

Bài đăng của ông Kyle Daigle, COO của GitHub

Sự gia tăng này không chỉ thể hiện ở số lượng mã nguồn. Hệ thống GitHub Actions, nền tảng tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, cũng chứng kiến mức tăng trưởng tương tự. Từ khoảng 500 triệu phút chạy mỗi tuần vào năm 2023, con số này đã tăng lên 1 tỷ vào năm 2025, và hiện đạt khoảng 2,1 tỷ phút chỉ trong một tuần.

Trước áp lực từ khối lượng công việc ngày càng lớn, GitHub cho biết họ phải liên tục mở rộng hạ tầng, bổ sung thêm năng lực xử lý và nâng cấp các dịch vụ cốt lõi để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Tuy nhiên, nguyên nhân của sự tăng trưởng này lại không đến từ việc số lượng lập trình viên tăng mạnh. Thay vào đó, một yếu tố mới đang đóng vai trò ngày càng lớn: các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Các hệ thống AI và agent lập trình hiện có thể tự động viết mã, tạo commit và thậm chí vận hành các pipeline CI/CD gần như liên tục. Điều này khiến lượng code được tạo ra không còn phụ thuộc hoàn toàn vào năng suất của con người, mà có thể được mở rộng theo quy mô của máy móc.

Nói cách khác, nếu trước đây mỗi commit thường gắn với một hành động cụ thể của lập trình viên, thì hiện nay một phần đáng kể trong số đó có thể được tạo ra bởi các hệ thống tự động. Điều này góp phần lý giải vì sao số lượng commit có thể tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của lực lượng lao động trong ngành.

Chỉ riêng lượng commit từ Claude Code trong tháng 2-2026 đã tăng gấp hàng chục lần so với vài tháng trước đó

Diễn biến này đang phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong cách phần mềm được tạo ra. AI không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà ngày càng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển, từ viết code, kiểm thử cho đến triển khai.

Tuy vậy, xu hướng này cũng đặt ra một số câu hỏi. Khi lượng mã nguồn tăng lên với tốc độ rất cao, việc kiểm soát chất lượng, độ ổn định và tính bảo mật có thể trở nên phức tạp hơn. Đồng thời, sự phụ thuộc vào hệ thống tự động cũng làm thay đổi vai trò của lập trình viên trong quy trình phát triển phần mềm.

Trong ngắn hạn, GitHub vẫn đang tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ người dùng và các hệ thống AI. Nhưng về dài hạn, sự bùng nổ của code do máy tạo ra có thể buộc ngành phần mềm phải điều chỉnh lại cách đánh giá năng suất, chất lượng và thậm chí là giá trị thực của một dòng code.

Nghịch lý vì vậy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: trong khi câu chuyện về việc tối ưu nhân sự vẫn tiếp diễn ở nhiều công ty công nghệ, lượng code trên GitHub lại đang tăng theo cấp số nhân – phần lớn nhờ vào chính những công cụ được tạo ra để thay thế hoặc hỗ trợ con người.