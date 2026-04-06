Công nghệ 6/4: Trung Quốc siết AI tạo 'con người số'

Trung Quốc siết quản lý "nhân vật ảo"

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) công bố dự thảo quy định mới nhằm kiểm soát sự phát triển các nhân vật ảo được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, mọi nội dung liên quan phải gắn nhãn rõ ràng và bị cấm cung cấp dịch vụ có thể gây nghiện hoặc tạo quan hệ ảo cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Quy định cũng nghiêm cấm việc sử dụng thông tin cá nhân của người khác để tạo nhân vật số mà không có sự đồng ý, đồng thời ngăn chặn việc dùng nhân vật ảo để vượt qua hệ thống xác minh danh tính.

Ngoài ra, nội dung liên quan đến an ninh quốc gia, kích động chia rẽ hay mang tính khiêu dâm, bạo lực đều bị loại bỏ.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh vừa thúc đẩy ứng dụng AI trong nền kinh tế, vừa siết chặt quản trị.

CAC nhấn mạnh rằng quản lý con người số không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến an ninh mạng, lợi ích công cộng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.

Microsoft cảnh báo về Copilot

Microsoft vừa gây chú ý khi điều khoản sử dụng Copilot ghi rõ: "Copilot chỉ dành cho mục đích giải trí." Công ty nhấn mạnh rằng công cụ này có thể mắc lỗi, hoạt động không như mong đợi và người dùng không nên dựa vào Copilot cho các lời khuyên quan trọng.

Điều khoản này được cập nhật lần cuối vào tháng 10/2025 và gần đây đã trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Một phát ngôn viên của Microsoft cho biết ngôn ngữ này là di sản từ giai đoạn đầu và không còn phản ánh cách Copilot được sử dụng hiện nay.

Công ty khẳng định sẽ chỉnh sửa trong bản cập nhật tới để phù hợp hơn với thực tế, khi Copilot đã trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp và người dùng rộng rãi.

Không chỉ Microsoft, các hãng AI khác như OpenAI và xAI cũng đưa ra cảnh báo tương tự. OpenAI nhấn mạnh rằng sản phẩm của họ không phải là "nguồn sự thật duy nhất," còn xAI khuyến cáo người dùng không nên coi đầu ra của AI là tuyệt đối chính xác.

Điều này cho thấy ngành công nghệ đang cố gắng cân bằng giữa việc thúc đẩy ứng dụng AI và cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn.

Apple phát hành iOS 26.5 beta

Apple vừa tung bản beta công khai đầu tiên của iOS 26.5, chỉ vài ngày sau khi bản dành cho nhà phát triển xuất hiện. Điểm mới nổi bật là tính năng "Suggested Places" trong Apple Maps, gợi ý các địa điểm thịnh hành như nhà hàng hay quán cà phê dựa trên vị trí và lịch sử tìm kiếm của người dùng.

Ngoài ra, Apple xác nhận sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo trong Maps. Các quảng cáo này xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm và trong danh sách gợi ý, được cá nhân hóa theo vị trí và từ khóa nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư.

Apple khẳng định dữ liệu cá nhân không liên kết với tài khoản Apple và sẽ chỉ lưu trên thiết bị.

Bản beta cũng thử nghiệm mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS, dù chưa rõ có được đưa vào bản chính thức hay không. Người dùng quan tâm có thể đăng ký qua chương trình Apple Beta Software để trải nghiệm sớm những tính năng mới này.