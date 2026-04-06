"Ác mộng" AI chốn công sở tại Trung Quốc: Sếp âm thầm tạo bản sao của nhân viên, nhân viên dùng AI "hạ độc" công ty trước khi bị thay thế

Một cuộc chiến công sở thầm lặng vừa chính thức bùng nổ tại Trung Quốc và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên nền tảng mã nguồn mở GitHub.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc các doanh nghiệp lớn bắt đầu yêu cầu nhân viên của họ phải tài liệu hóa toàn bộ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm dưới dạng các tệp kỹ năng trí tuệ nhân tạo.

Động thái này không nhằm mục đích lưu trữ hay đào tạo nội bộ thông thường mà hướng tới một âm mưu tàn nhẫn hơn rất nhiều: sử dụng chính những dữ liệu vô giá đó để đào tạo hệ thống máy móc nhằm thay thế người lao động trong tương lai gần.

Tuy nhiên, giới văn phòng tại Trung Quốc đã nhanh chóng nhận ra kế hoạch có phần vô tình này và lập tức tung ra những đòn phản công ngoạn mục.

Một xu hướng công nghệ mới đang gây bão trên GitHub tại Trung Quốc, cho phép tạo ra các bản sao kỹ thuật số của đồng nghiệp thông qua việc thu thập dữ liệu từ các nền tảng như Feishu, DingTalk và email.

Một công cụ mã nguồn mở mang tên 同事.skill (colleague.skill) đã được ra mắt, cho phép phần mềm tự động thu thập nhật ký trò chuyện, email và tài liệu làm việc từ các nền tảng giao tiếp phổ biến như Feishu hay DingTalk. Hệ thống này sau đó sẽ nhân bản toàn bộ dữ liệu thành một tác nhân ảo độc lập. Ý tưởng cốt lõi vô cùng thực dụng nhưng cũng rất tàn nhẫn: hãy số hóa đồng nghiệp của bạn trước khi họ làm điều tương tự với bạn, nộp bản sao đó cho công ty và bảo vệ vị trí của chính mình khi đợt sa thải diễn ra.

Ngay khi dự án này đang gây bão và thu hút hàng ngàn lượt theo dõi chỉ trong vài ngày, một nhà phát triển ẩn danh khác đã can thiệp và làm thay đổi hoàn toàn cục diện bằng một công cụ khác (anti-distill.skill). Đây là một đoạn mã đặc biệt giúp nhân viên xử lý tệp kỹ năng mà công ty ép buộc họ phải nộp.

Công cụ tinh vi này sẽ tự động tước bỏ mọi kiến thức thực sự quan trọng, chỉ để lại một vỏ bọc hoàn hảo để che mắt. Và theo đó, bản báo cáo cuối cùng nộp lên trông vô cùng chuyên nghiệp, đầy đủ và chi tiết một cách ấn tượng, nhưng mọi hiểu biết mang tính cốt lõi đều đã bị xóa sạch một cách an toàn. Doanh nghiệp chỉ nhận được một cái vỏ rỗng không có giá trị thực tiễn, trong khi người lao động vẫn giữ chặt khối tài sản tri thức của mình trong một bản sao lưu cá nhân.

Công cụ này thậm chí còn cung cấp ba mức độ ngụy trang khác nhau là thấp, trung bình và cao để đối phó linh hoạt với từng cấp độ giám sát của ban quản lý công ty.

Trào lưu này được sinh ra từ thực trạng các công ty yêu cầu nhân viên tài liệu hóa kiến thức để thay thế họ bằng máy móc, dẫn đến việc nhân viên tạo ra các công cụ chống chưng cất nhằm giữ lại kiến thức cốt lõi.

Theo các báo cáo ghi nhận từ nhiều nguồn tin uy tín, các công ty công nghệ tại Trung Quốc đang thực sự xây dựng các bản sao kỹ thuật số của những nhân viên đã nghỉ việc.

Họ đưa lịch sử trò chuyện và tài liệu cũ của những người này vào các mô hình ngôn ngữ lớn như OpenAI hay Claude để tạo ra những nhân viên ảo tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Đã có một trường hợp được xác minh rõ ràng rằng người thay thế cho một nhân viên vừa rời đi lại chính là một AI được đào tạo hoàn toàn dựa trên mọi tin nhắn mà người đó từng gửi trong quá khứ.

Không dừng lại ở môi trường công sở căng thẳng, tại Trung Quốc, trào lưu này còn lan rộng sang các khía cạnh cá nhân và tình cảm với ý tưởng về dự án nhân bản người yêu cũ (ex.skill). Dựa trên lịch sử trò chuyện, tin nhắn thoại và bài đăng trên mạng xã hội, phong cách diễn đạt và trạng thái cảm xúc của một người hoàn toàn có thể được chưng cất thành một bản sao kỹ thuật số.

Khái niệm này còn vươn xa ra khỏi môi trường công sở với ý tưởng tạo ra bản sao của người yêu cũ, đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới của sự níu kéo tình cảm và quyền sở hữu dữ liệu cá nhân.

Mặc dù có ý kiến cho rằng đây là một dạng đồng hành ảo giúp xoa dịu nỗi đau mất mát sau chia tay, nhưng nó đặt ra một câu hỏi lớn về vấn đề đạo đức: liệu người bị số hóa đó đã cho phép điều này xảy ra hay chưa? Hơn nữa, bản sao kỹ thuật số chỉ phản ánh một con người tại một khoảnh khắc nhất định trong quá khứ, biến nó thành một phiên bản bị đóng băng mãi mãi và không bao giờ có thể đại diện cho sự thay đổi tự nhiên của con người theo thời gian.

Vấn đề quyền sở hữu dữ liệu cá nhân đang trở thành một vùng xám pháp lý đầy rủi ro và chưa có tiền lệ giải quyết. Những tin nhắn, tài liệu và cách thức làm việc của bạn tại công ty rốt cuộc thuộc về ai khi bạn nộp đơn nghỉ việc? Việc công ty ngang nhiên sử dụng những đặc điểm tính cách và phong cách làm việc đặc trưng của bạn để tạo ra công cụ ảo liệu có vi phạm quyền nhân thân cơ bản? Chắc chắn, những vụ kiện pháp lý đầu tiên xoay quanh rắc rối này sẽ sớm xuất hiện tại các tòa án trong tương lai gần khi các nhà lập pháp buộc phải vào cuộc.

Sự phát triển vũ bão của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang ép buộc mọi nhân viên tri thức trên toàn cầu phải đối mặt với một thực tế tàn khốc. Khi công ty yêu cầu bạn ghi lại quy trình làm việc chi tiết, rất có thể họ đang âm thầm chế tạo công cụ để đào thải chính bạn ra khỏi bộ máy.

Trong bối cảnh các quy định pháp luật vẫn còn chưa kịp hoàn thiện, mỗi cá nhân cần phải tự ý thức bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số của mình một cách nghiêm ngặt. Các bộ kỹ năng ảo này đang dần trở thành một dạng tài sản cá nhân vô giá trong kỷ nguyên số hóa, và người chiến thắng cuối cùng sẽ là người biết cách làm chủ dữ liệu của chính mình trước khi bị biến thành công cụ vô tri trong tay kẻ khác.