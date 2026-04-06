Công an TPHCM tìm nạn nhân của ông Trần Tấn Hoàng

Theo Phạm Dũng | 06-04-2026 - 09:43 AM | Kinh tế số

Công an TPHCM đang tìm nạn nhân của ông Trần Tấn Hoàng, bị hại liên hệ điều tra viên để cung cấp thông tin

Ngày 5-4, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, nay đổi tên thành Trung Tín (trụ sở TPHCM).

Trước đó, đầu năm 2025, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Trần Tuấn Hoàng (SN 1982) về tội danh trên.

Theo hồ sơ, từ tháng 5-2019, Trần Tấn Hoàng thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (công ty này đã nhiều lần thay đổi tên thành Công ty Tiến Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (SN 1990) làm giám đốc, đại diện pháp luật và điều hành các phiên đấu giá.

Công an TPHCM đang tìm nạn nhân của bị can Trần Tấn Hoàng (ảnh)

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, đầu năm 2020 đến đầu năm 2022, Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản, để bị hại tin tưởng nộp 52,2 tỉ đồng đặt cọc mua tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, Hoàng đã không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của một số cá nhân tố giác về việc Trần Tấn Hoàng nhận tiền đặt cọc của khách hàng liên hệ tham gia đấu giá.

Hiện, Công an TPHCM đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan khác và nhanh chóng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng, khẩn trương liên hệ Điều tra viên Đỗ Duy Khoa, Đội 5 – Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM để trình báo.

Ai là bị hại trong vụ án trên nhưng chưa nộp đơn tố giác thì nhanh chóng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM (địa chỉ: số 14-16 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu, TPHCM) để được giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi trong vụ án.

Nghịch lý của thời AI: coder bị sa thải, nhưng GitHub ngập chìm trong commit, dự kiến lên tới 14 tỷ cả năm, gấp 14 lần năm ngoái

Công nghệ 6/4: Trung Quốc siết AI tạo 'con người số'

Thu phí từ doanh nghiệp, Microsoft thừa nhận AI Copilot chỉ dùng cho mục đích giải trí, đừng dùng cho việc quan trọng

09:40 , 06/04/2026
Lỗ hổng Rowhammer ảnh hưởng tới cả GPU NVIDIA, mở đường hack toàn hệ thống

Lỗ hổng Rowhammer ảnh hưởng tới cả GPU NVIDIA, mở đường hack toàn hệ thống

08:30 , 06/04/2026
Thông tin mới nhất về các vụ án ONUS, Shark Bình, Mr. Pips, Hoàng Hường, Mailisa...

Thông tin mới nhất về các vụ án ONUS, Shark Bình, Mr. Pips, Hoàng Hường, Mailisa...

07:18 , 06/04/2026
ARM ra CPU mới thách thức Intel, nhưng Intel gọi đây là chiêu marketing

ARM ra CPU mới thách thức Intel, nhưng Intel gọi đây là chiêu marketing

17:30 , 05/04/2026

