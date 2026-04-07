Bắt đầu từ 1/7, Hà Nội hạn chế xe máy xăng tại 9 phường: Đây là danh sách

Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND quy định về việc thực hiện Vùng Phát thải Thấp (Low Emission Zone - LEZ) trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12/2025, được ban hành căn cứ theo Luật Thủ đô năm 2024.

Mục tiêu chính của chính sách là hạn chế phương tiện giao thông phát thải cao, thúc đẩy giao thông xanh và từng bước cải thiện chất lượng không khí tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo lộ trình, Hà Nội sẽ triển khai Vùng Phát thải Thấp từ 1/7/2026 đến 1/1/2030 từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.

Lộ trình cụ thể

Riêng trong giai đoạn thực hiện LEZ thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 bắt đầu từ ngày 1/7/2026, danh sách 9 phường thuộc Vành đai 1 sẽ áp dụng là Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.

Chi tiết khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội từ ngày 1/7/2026. Nguồn: VTV.

Trong Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND ghi rõ Biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường:

a) Không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan, tổ chức;

b) Cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500 kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch;

c) Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt độngkinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: Cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp;

d) Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trừ đốitượng quy định tại điểm c khoản này: Cấm lưu thông trong vùng phát thải thấptheo khung giờ/thời điểm quy định; Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc Thành phố ban hành;

đ) Cấm xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT) lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định; Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, đượclưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc Thành phố ban hành.

Người dân chủ động làm những gì?

Để chuẩn bị cho lộ trình hạn chế xe máy xăng tại Thủ đô, người dân cần lưu ý 4 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Đối với tài xế công nghệ: Cần ưu tiên chuyển đổi sang xe điện trước giữa năm 2026 bởi Hà Nội sẽ cấm tài xế công nghệ chạy xăng vào khu vực 9 phường thuộc Vành đai 1 ngay từ giữa năm 2026.

Đối với chủ xe máy cũ: Nếu chưa thể đổi xe, cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ để VƯỢT QUA kỳ kiểm định khí thải bắt đầu từ tháng 7/2027, đảm bảo quyền lợi đi vào trung tâm giờ cao điểm.

Tận dụng hỗ trợ: Chủ động cập nhật các chính sách hỗ trợ chi phí mua xe mới và miễn giảm thuế, phí từ cơ quan chức năng để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Ưu tiên giao thông công cộng: Chuyển sang sử dụng xe buýt và Metro để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro vi phạm.

Vùng Phát thải Tháp - Tiêu chuẩn vàng trong quản lý đô thị bền vững

Vùng Phát thải Thấp (LEZ), Vùng phát thải cực thấp (ULEZ) đang trở thành tiêu chuẩn vàng trong quản lý đô thị hiện đại.

Tính đến tháng 1/2026, toàn cầu có hơn 300 khu vực LEZ, trong đó châu Âu là châu lục có nhiều khu vực LEZ nhất.

Riêng tại thủ đô London của Anh có Khu vực phát thải cực thấp (ULEZ) bao phủ toàn bộ khu vực Đại London cũng như LEZ dành cho xe tải nặng. Xe không tuân thủ quy định sẽ bị phạt rất nặng.

Các thành phố khác của Anh như Birmingham, Bristol, Bath, Bradford, Glasgow, Edinburgh và Aberdeen cũng vận hành các khu vực hạn chế khí thải (LEZ) hay còn gọi là Khu vực Không khí Sạch.

Tại châu Á, các thành phố như Bắc Kinh, Seoul, Pune và Delhi đang nỗ lực thiết lập các khu vực LEZ.

Thành phố Seoul ở Hàn Quốc có khu vực giao thông xanh trải rộng khắp vùng đô thị, bao gồm cả thành phố Incheon và phần lớn tỉnh Gyeonggi – vi phạm sẽ bị phạt. Seoul đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Để giúp đạt được mục tiêu này, họ đang xem xét việc giới hạn đăng ký xe mới chỉ dành cho xe điện và xe chạy bằng hydro từ năm 2035.