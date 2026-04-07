Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Theo Anh Văn | 07-04-2026 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng Kiểm sát; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Quảng là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Xuất phát từ ngành Kiểm sát, ông Nguyễn Văn Quảng từng kinh qua nhiều vị trí như: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Bộ Chính trị giao làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Hai tháng sau đó, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phân chia thành 17 dự án độc lập

Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nổi bật

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

16:15 , 07/04/2026
Siêu dự án hơn 30 năm 'nằm im' ở TP.HCM sắp được hồi sinh

Siêu dự án hơn 30 năm 'nằm im' ở TP.HCM sắp được hồi sinh

15:35 , 07/04/2026
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phân chia thành 17 dự án độc lập

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phân chia thành 17 dự án độc lập

15:28 , 07/04/2026
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ

Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ

15:01 , 07/04/2026

