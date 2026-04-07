Thưởng 200 triệu nếu sớm giao mặt bằng dự án sân bay Gia Bình

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đỗ Đình Hữu - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh - cho biết, để tạo sự đồng thuận, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng nhà đầu tư thống nhất cơ chế khuyến khích bàn giao sớm giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình, với mức thưởng 200 triệu đồng /hộ nếu bàn giao trước ngày 11/4 và 150 triệu đồng /hộ nếu thực hiện từ ngày 11-30/4.

Chính sách này áp dụng đối với đất ở và tính theo từng hộ gia đình/cá nhân có đất nằm trong phạm vi xây dựng các hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 của dự án sân bay Gia Bình .

Trường hợp một hộ có nhiều thửa đất trong khu vực xây dựng hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC sẽ chỉ được nhận thưởng một lần khi bàn giao toàn bộ diện tích.

Chi trả tiền thưởng cho các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng đất ở cho hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 của dự án sân bay Gia Bình.

Việc đăng ký và bàn giao mặt bằng sớm để nhận tiền thưởng không ảnh hưởng đến quyền lợi bồi thường, hỗ trợ về đất ở và tài sản trên đất sau khi phương án được phê duyệt. Đến ngày 6/4, có 169 hộ đăng ký bàn giao mặt bằng trước ngày 11/4 để nhận tiền thưởng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 4/4, UBND xã Gia Bình phối hợp với nhà đầu tư - Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise tổ chức chi tiền thưởng cho các hộ bàn giao đất ở trong phạm vi xây dựng công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, 40 hộ được nhận tiền thưởng nằm trong danh sách các hộ gia đình, cá nhân đăng ký vào ngày 31/3 và 1/4, đồng ý bàn giao mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư, còn 50 triệu đồng hỗ trợ của UBND tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất.

Đơn vị thi công tháo dỡ nhà của một hộ dân ở xã Gia Bình (một trong những hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng trước cho dự án).

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ một số ngôi nhà của những hộ đã đồng thuận, tạo mặt bằng xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Gia Bình, để xây dựng hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 của dự án sân bay Gia Bình, xã Gia Bình có hơn 1.300 hộ dân cần bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà đầu tư để thi công trước ngày 30/4.