Chính phủ thông qua hồ sơ lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Theo Minh Chiến | 07-04-2026 - 14:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95 ngày 6-4 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được yêu cầu thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, tại hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Đón hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư từ 276 doanh nghiệp Việt Nam, nước láng giềng sẽ tạo điều kiện đặc biệt trong các lĩnh vực sau

Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Chiều nay (7/4): Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Đón hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư từ 276 doanh nghiệp Việt Nam, nước láng giềng sẽ tạo điều kiện đặc biệt trong các lĩnh vực sau

Bắt đầu từ 1/7, Hà Nội hạn chế xe máy xăng tại 9 phường: Đây là danh sách

Sau hơn 1 năm tái khởi động, dự án Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có tiến độ ra sao?

