Chiều nay (7/4): Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự trong thời gian còn lại của buổi sáng 7/4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng nay (7/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức và phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước. Sau lễ tuyên thệ, Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự trong thời gian còn lại của buổi sáng 7/4, trong đó có nội dung thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình, chiều nay (7/4), Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp đó, Quốc hội thông qua dự thảo các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao./.