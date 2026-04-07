Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ

Theo Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý | 07-04-2026 - 15:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã được Quốc hội thông qua sáng 7/4. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ.

Sáng 7/4, Văn phòng Quốc hội phát thông báo về nội dung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16.

Theo đó, từ 9 giờ 35 đến 9 giờ 55 phút, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;

Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 7/4. Ảnh: Như Ý

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.60% tổng số ĐBQH);

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.60% tổng số ĐBQH).

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Từ 9 giờ 55 phút, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng, thực hiện quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bầu, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đón hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư từ 276 doanh nghiệp Việt Nam, nước láng giềng sẽ tạo điều kiện đặc biệt trong các lĩnh vực sau

Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

