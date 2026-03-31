‘Đại gia’ Xuân Thiện đề xuất dự án 80.000 tỷ đồng, dự kiến đóng góp ngân sách 9.000 tỷ đồng/năm cho một tỉnh miền Tây

Chiều 30/3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện nhằm trao đổi về kế hoạch nghiên cứu, khảo sát và triển khai đầu tư Tổ hợp dự án “Hạ tầng khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng” trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, đại diện Tập đoàn Xuân Thiện trình bày các nội dung liên quan đến định hướng đầu tư tổ hợp dự án đa lĩnh vực, bao gồm phát triển hạ tầng công - nông nghiệp, đô thị, du lịch và năng lượng. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT tỉnh Vĩnh Long)

Cụ thể, Tập đoàn đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án “Hạ tầng khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng” tại Vĩnh Long theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp kiến nghị lấn biển từ cửa Định An đến cửa Đại (trong phạm vi 6 hải lý) để tạo quỹ đất khoảng 101.800ha triển khai đầu tư chuỗi kinh tế tuần hoàn, khép kín.

Trên diện tích này, Tập đoàn dự kiến phát triển hạ tầng khu công - nông nghiệp, các khu đô thị thông minh, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng; hình thành cánh đồng mẫu lớn hiện đại, trồng mía làm chủ lực gắn với xây dựng nhà máy đường và chế biến nông sản. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư khoảng 40.000 MW điện gió ngoài khơi trên diện tích 8.200km².

Dự án có tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 80.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD), dự kiến đóng góp 9.000 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động (không bao gồm điện gió).

Trên cơ sở nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp, các sở, ngành của tỉnh cũng tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch, cơ chế chính sách, cũng như điều kiện triển khai dự án.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc nhấn mạnh, Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển với lợi thế về tài nguyên, điều kiện tự nhiên và không gian phát triển. Việc nghiên cứu, khai thác hợp lý, đặc biệt là các phương án lấn biển có thể tạo quỹ đất lớn phục vụ phát triển lâu dài.

Ông Lâu cũng cho biết, khu vực ven biển có nguồn vật liệu san lấp dồi dào, cùng với hạ tầng giao thông được quy hoạch tương đối đồng bộ, kết nối thuận lợi với hệ thống sông và cảng biển…

Đối với các đề xuất của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị quá trình nghiên cứu, triển khai phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đồng bộ; cân nhắc kỹ tính khả thi, hiệu quả, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lợi ích chung của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận sự quan tâm, đề xuất nghiên cứu đầu tư của Tập đoàn Xuân Thiện tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan thực hiện khảo sát, nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng và nội dung dự án theo hướng cụ thể, khả thi, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét, có ý kiến và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.