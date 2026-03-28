Cây cầu dây văng hơn 3.860 tỷ đồng, giúp rút ngắn 80km từ miền Tây về TP. Hồ Chí Minh do Đèo Cả thi công hiện có tiến độ ra sao?

Huy động 300 nhân sự, hơn 80 máy móc cho dự án xây dựng cầu Đại Ngãi 1

Theo Tập đoàn Đèo Cả, trong hai ngày 25-26/3, Hội đồng Cố vấn đã kiểm tra thực địa gói thầu 15-XL thuộc dự án cầu Đại Ngãi nhằm kịp thời nắm bắt thông tin thi công và có những khuyến nghị để tối ưu việc kiểm soát chất lượng, tiến độ tại dự án.

Về tiến độ gói thầu 15-XL, ông Nguyễn Kỳ Nam - Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, công trường hiện duy trì gần 300 nhân sự, hơn 80 máy móc thiết bị, triển khai thi công đồng bộ các hạng mục. Sau hơn một năm triển khai, sản lượng thực hiện đạt khoảng 60% tổng khối lượng.

Hiện nay, các hạng mục nền móng đường đầu cầu đã hoàn thành những công đoạn kỹ thuật phức tạp nhất. Toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành 100%, bệ trụ đạt gần 92%, thân trụ hơn 84% và xà mũ trụ vượt 65%, 28/28 phiến dầm Super-T đã được sản xuất xong và sẵn sàng lắp đặt trong tháng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản cầu dẫn vào tháng 10.

Hình hài dự án cầu dây văng lớn bậc nhất Việt Nam (Ảnh: Đèo Cả)

Với hạng mục cầu chính, trụ tháp P23 đã hoàn thành phần móng và đang triển khai các đốt tháp đầu tiên. Song song đó, hàng trăm tấn cáp thép chất lượng cao đã được nhập khẩu và lưu kho chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thi công hệ thống dây văng.

PGS.TS Trần Chủng và PGS.TS. Hoàng Hà nhận định, đây là công trình có độ khó và kết cấu thuộc nhóm phức tạp hàng đầu hiện nay. Hội đồng Cố vấn đánh giá cao công tác tổ chức thi công tại công trường, vật tư, thiết bị được quản lý và bảo quản đúng quy chuẩn. Chất lượng bề mặt bê tông tại các trụ dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Theo ông Trần Chủng, cầu Đại Ngãi 1 là công trình có độ phức tạp kỹ thuật cao, đặc biệt ở hệ trụ tháp nghiêng đa phương, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối về hình học. Vì vậy, việc kiểm soát chính xác ngay từ các đốt tháp đầu tiên là yếu tố then chốt.

Các giải pháp thi công bê tông được cũng được khuyến nghị triển khai nghiêm ngặt. Đối với hạng mục dầm thép, toàn bộ quy trình từ gia công, hàn, sơn đến lắp ghép thử nghiệm đều phải được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn cao.

Cây cầu được thiết kế theo kết cấu dây văng cấp đặc biệt, có nhịp chính dài bậc nhất Việt Nam

Dự án cầu Đại Ngãi là một trong những công trình giao thông trọng điểm trên Quốc lộ 60, gồm cầu Đại Ngãi 1 và 2 với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án.

Trong đó, gói thầu 15-XL: Thi công xây dựng cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng giá trị 3.867 tỷ đồng. Nhà thầu thực hiện là liên danh cho Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Cầu Đại Ngãi 1 có chiều dài hơn 3,03km, với phần cầu chính dài hơn 2,56km và phần đường dẫn dài gần 469m. Cây cầu được thiết kế theo kết cấu dây văng cấp đặc biệt, sơ đồ nhịp chính 210 + 450 + 210m với hai trụ tháp chính hình chữ A cao 110m, tương đương tòa nhà 35 tầng.

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, cầu Đại Ngãi 1 có nhịp chính dài bậc nhất Việt Nam và là cây cầu dây văng đầu tiên do tư vấn trong nước thực hiện.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ cùng với cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên nâng cao năng lực vận tải cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến cầu sẽ giúp rút ngắn khoảng 80km so với tuyến Quốc lộ 1A khi di chuyển từ Cà Mau về TP. Hồ Chí Minh.