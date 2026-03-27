Dự án hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất cả nước, giúp rút ngắn thời gian từ 2 giờ xuống 11 phút gặp khó: Lãnh đạo địa phương vào cuộc tháo gỡ

Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, chiều 25/3, Đoàn công tác UBND tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhằm thống nhất phương án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu, đến nay, phía Lai Châu cơ bản thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Hiện nay, còn một số khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận Lào Cai, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch.

Trên cơ sở đó, đơn vị đề nghị phường Sa Pa, xã Tả Van chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa (Chủ đầu tư Dự án 2) tăng cường nhân lực, tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm hoàn thành việc lập phương án bồi thường, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Các chủ rừng là vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn, UBND phường Sa Pa, UBND xã Tả Van khẩn trương xây dựng phương án khai thác rừng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai phê duyệt để có cơ sở thực hiện việc thanh lý rừng.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận phương án đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một trong những phương án được chỉ ra là tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu thi công có thể tiến hành thi công.

Phường Sa Pa và xã Bình Lư cùng phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ triển khai Dự án.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giao Văn phòng UBND tỉnh cùng với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng bám sát phương án khai thác rừng đã được tỉnh Lào Cai phê duyệt để phối hợp thực hiện các bước liên quan đến rừng theo đúng quy định.

Cùng với đó, đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng. Hai Bên cùng thống nhất phương án xử lý, có cán bộ chuyên trách bám sát các công việc có liên quan đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án.

Ông Hải cũng đề nghị cơ quan chuyên môn giữa hai Bên thống nhất ký biên bản về thực hiện công việc trong đó thống nhất về mặt thời gian bàn giao mặt bằng. Đây sẽ là căn cứ để cơ quan chuyên môn tỉnh Lai Châu đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ.

Ông Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa cho biết, thời gian qua tiến độ dự án chưa đảm bảo do một số yếu tố khách quan và chủ quan, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có sự thay đổi về bộ máy cán bộ, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách...

Đến nay, các công việc đã dần đi vào quỹ đạo, lãnh đạo phường Sa Pa khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh các bước, các quy trình đảm bảo tiến độ. Tại buổi làm việc, ông Phan Đăng Toàn đề nghị hai bên thành lập Tổ giúp việc chung và nhất trí với các ý kiến của tỉnh Lai Châu tại buổi làm việc về các nội dung đã thống nhất.

Chủ tịch HĐND phường Sa Pa đề nghị các cơ quan, đơn vị của phường tiếp tục tăng cường phối hợp với xã Bình Lư, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng với Dự án.

Hầm đường bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua đèo dài nhất cả nước

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được xây dựng tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu và xã Tả Van, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A thuộc loại công trình giao thông đường bộ, công trình chính cấp đặc biệt (công trình hầm), được lựa chọn là dự án chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khởi công vào sáng 19/12/2025.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km, cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các công trình an toàn hầm. Liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn ở mức cao. Trên tuyến đường kết nối, dự án xây dựng mới 11 cầu nhằm vượt qua địa hình đồi núi phức tạp; các hạng mục đường và cầu được đầu tư theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Đây là công trình giao thông trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược trong việc xóa bỏ điểm nghẽn hạ tầng Tây Bắc. Dự án cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại, logistics và kết nối tour du lịch Sa Pa - Lai Châu, nâng cao chất lượng hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Khi hoàn thành, Hầm sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quý Hồ).

Đèo Hoàng Liên từ lâu được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc, vào năm 2013 đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam.

Thông tin từ xã Bình Lư cho biết, theo tính toán, dự án sẽ giúp thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.