Tiến độ dự án cao tốc hơn 17.700 tỷ đồng rút ngắn thời gian TP.HCM đi Đà Lạt từ 6 giờ còn 3 giờ do liên danh T&T đầu tư

Sáng 26/3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì nghe nhà đầu tư báo cáo tiến độ triển khai 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; kế hoạch triển khai khởi công các hạng mục trong tháng 4/2026.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công vào ngày 29/6/2025. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia và của tỉnh Lâm Đồng, là đoạn đường cao tốc quan trọng trong hệ thống cao tốc nối Đà Lạt và TPHCM với tổng mức đầu tư lên đến 17.718 tỷ đồng với chiều dài là hơn 73,6 km, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhà đầu tư trúng thầu dự án là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T - Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ là “mắt xích” hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dài hơn 200 km. Tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời tăng năng lực vận tải và giảm áp lực cho Quốc lộ 20 – tuyến đường hiện thường xuyên quá tải và tiềm ẩn rủi ro.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đối với Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đến thời điểm hiện tại Nhà đầu tư đã góp 120 tỷ đồng/ 232 tỷ đồng; tuy nhiên vẫn chưa trình kế hoạch huy động vốn, chưa ký hợp đồng vay vốn tín dụng.

Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Doanh nghiệp dự án đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất. Đơn vị sẽ trình hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và hồ sơ đánh giá hiệu quả kinh tế khi thu hồi khoáng sản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp nghe nhà đầu tư báo cáo tiến độ triển khai 2 dự án cao tốc

Trung Tâm phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND các xã bàn giao mặt bằng đợt 1 từ ngày 16/3 đến ngày 18/3/2026 với diện tích khoảng 278ha/595ha, đạt khoảng 47,5% tổng diện tích giải phóng mặt bằng.

Về rà phá bom mìn, vật nổ, hiện đơn vị thi công đã thực hiện đạt khoảng 30% khối lượng; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026.

Dự án triển khai thi công các công trình/hạng mục được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh trong giai đoạn 1 trước ngày 25/4/2026 gồm: 06 cầu vượt ngang, 04 đoạn nền đường. Dự kiến hoàn thiện trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trước ngày 28/3/2026.

Đối với Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng với đơn vị thiết kế; đã hoàn thành khảo sát địa hình; địa chất đạt khoảng 80%; sẽ hoàn thiện và trình Sở xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật trước ngày 15/4/2026.

Doanh nghiệp dự án dự kiến hoàn thành thủ tục đánh giá hiệu quả thu hồi khoáng sản, hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và công tác rà phá bom mìn trong tháng 4/2026.

Trung Tâm phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND các xã, phường có dự án đi qua bàn giao mặt bằng đợt 1 cho doanh nghiệp dự án từ ngày 16/3 đến ngày 18/3/2026. Doanh nghiệp dự án dự kiến hoàn thiện trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trước ngày 26/3/2026.

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiến nghị các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ tổng thể trước ngày 31/5/2026 để triển khai các bước tiếp theo. Hoàn thành các công việc đang bị chậm trễ như: công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng… Tập kết thiết bị và triển khai công tác chuẩn bị thi công đối với các hạng mục công trình không phải điều chỉnh mở rộng quy mô.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các đơn vị tập trung, nỗ lực khắc phục những nội dung còn chậm, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí dự kiến triển khai trong tháng 4. Công an tỉnh theo dõi, xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân, không để phát sinh điểm nóng.

Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư giai đoạn 2 ngay trong giai đoạn 1 theo Công điện số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/3/2026 đối với các hạng mục không phải điều chỉnh quy mô. Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng tổ chức họp, phối hợp các sở, ngành liên quan để thẩm định.

Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, cần xây dựng phương án tổng thể cho cả hai giai đoạn, trong đó phân định rõ nội dung giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đồng thời, đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng, bổ sung và góp vốn với chủ đầu tư, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết, gửi Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 1 trong tháng 3/2026 để theo dõi, kiểm tra và xử lý các trường hợp chậm tiến độ.



