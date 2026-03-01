Tạm dừng khai thác đường bay Vân Đồn - TPHCM

Dương Ngọc | 31-03-2026 - 00:43 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa thông báo Vietnam Airlines tạm dừng khai thác đường bay Vân Đồn - TPHCM kể từ ngày 1-4-2026.

Theo đó, do ảnh hưởng từ biến động giá nhiên liệu hàng không trên thế giới trong thời gian gần đây, hãng hàng không Vietnam Airlines tạm thời dừng khai thác các chuyến bay thường lệ trên đường bay Vân Đồn - TPHCM từ ngày 1-4-2026.

Máy bay Vietnam Airlines tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Việc thay đổi này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cam kết hỗ trợ hành khách trong khả năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đối với hành khách đã mua vé, cần liên hệ nơi đã mua vé hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines 1900 1100 để được hỗ trợ cập nhật lịch trình, đổi vé hoặc hoàn vé theo quy định.

Hành khách cũng có thể theo dõi thông tin chính thức từ hãng để chủ động sắp xếp kế hoạch di chuyển.

Theo đại diện Cảng, hiện nay, một số hãng hàng không trong nước và quốc tế đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục và khai thác trở lại các đường bay đến/đi từ sân bay Vân Đồn ngay khi tình hình nguồn cung nhiên liệu ổn định hơn. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ sớm cập nhật khi có thông tin mới.

Trước đó, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Trước áp lực chi phí, từ tháng 4, các hãng hàng không Việt Nam bắt đầu điều chỉnh mạng bay và tải cung ứng. Trọng tâm là duy trì các đường bay trục chính như Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM và các tuyến phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội thiết yếu.

Ngược lại, nhiều đường bay nội địa có hệ số sử dụng ghế thấp, đặc biệt ở khung giờ đêm, giờ thấp điểm hoặc các đường bay ngách, đã bị cắt giảm tần suất hoặc tạm dừng khai thác do không bù đắp được chi phí.

Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 1-4-2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Ma Thuột, Hải Phòng-Cam Ranh, Hải Phòng-Phú Quốc, Hải Phòng-Cần Thơ, TPHCM-Vân Đồn, TPHCM-Rạch Giá, TPHCM-Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Hà Nội thông tin về tiến độ dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5

Thủ tướng khảo sát địa điểm xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Thủ tướng Phạm Minh Chính

