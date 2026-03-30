Đề xuất miễn thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay đến 30/6/2026

Bộ Tài chính đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Dự kiến Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, trừ trường hợp quy định tại (*) dưới đây.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu, Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng quy định tại Nghị quyết này cho phù hợp. (*)

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít

Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia (Quyết định số 482/QĐ-TTg) đã quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít áp dụng đến hết ngày 15/4/2026. Sau thời hạn áp dụng trên, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm hàng hóa xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 (áp dụng từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026), cụ thể: xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít, nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít và dầu diezel là 1.000 đồng/lít. - Theo Bộ Công Thương, hiện nay, trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 5,94% đối với xăng, 2,67% đối với dầu diezel. Với tình hình thực tế, bối cảnh cấp bách biến động của giá xăng dầu thế giới, cần các biện pháp ứng phó nhanh, Bộ Công Thương đề xuất: Giảm mức thuế bảo vệ môi trường về 0 đồng/lít đối với xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay.

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Theo đó, nếu áp dụng giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay như đề xuất (không xét đến sự thay đổi của các yếu tố khác cấu thành trong giá xăng dầu cơ sở) sẽ làm hạ giá bán lẻ các mặt hàng này so việc thực hiện mức thuế theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 tương ứng với phần thuế BVMT cấu thành trong giá.

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Bộ Tài chính cho biết, về quy định mức thuế giá trị gia tăng, tại dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định:

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế giá trị gia tăng quy định 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.

Tại Quyết định số 482/QĐ-TTg đã quy định xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào áp dụng đến hết ngày 15/4/2026. Sau thời hạn áp dụng trên, xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế suất 8% từ ngày 01/7/2025 đến hết năm 2026 theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu, thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 7,41% đối với xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay. Với tình hình thực tế, bối cảnh cấp bách biến động của giá xăng dầu thế giới, cần các biện pháp ứng phó nhanh, Bộ Công Thương đề xuất giảm ở mức tối đa đối với thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, để đảm bảo đúng thông lệ quốc tế, tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất quy định xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Theo đó, nếu xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng thì sẽ làm hạ giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng với phần thuế giá trị gia tăng cấu thành trong giá.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%

Tại Quyết định số 482/QĐ-TTg quy định mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% áp dụng đến hết ngày 15/4/2026. Sau thời hạn áp dụng trên mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Theo Bộ Công Thương hiện nay, trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng, thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm khoảng 6,69%. Với tình hình thực tế, bối cảnh cấp bách biến động của giá xăng dầu thế giới, cần các biện pháp ứng phó nhanh, Bộ Công Thương đề xuất không quy định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng.

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thuế TTĐB là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Theo đó, nếu mức thuế suất TTĐB của xăng các loại là 0% sẽ làm hạ giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng với phần thuế TTĐB cấu thành trong giá.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay như đề xuất thì sẽ không có yếu tố thuế cấu thành trong giá xăng, dầu, đây là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm 2026, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Về thời gian áp dụng, Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định số 482/QĐ-TTg quy định mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong về 0 áp dụng từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026. Tại công văn số 1790/BCT-TTTN ngày 24/3/2026, Bộ Công Thương đã phân tích tình hình thị trường xăng dầu trong nước và thế giới và đề xuất thời hạn áp dụng đến 30/6/2026. Tại Báo cáo số 246-BC/ĐU của Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư thời hạn áp dụng đến 30/6/2026, vì vậy, dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.