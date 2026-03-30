Việt Nam sắp có TP trực thuộc Trung ương đầu tiên giáp Campuchia, trình Chính phủ đề án quan trọng trước 4/4

Mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ cùng UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4.

Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Xây dựng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định, xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí loại I nếu đủ điều kiện trước ngày 31/3. Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ hồ sơ Đề án.

Để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương theo đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ đề án; tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ khi cần thiết; phân công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ việc, chờ văn bản, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thuộc phạm vi phụ trách…

Những động thái trên cho thấy Đồng Nai đang tiến gần hơn tới cột mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới của nước ta.

TP trực thuộc Trung ương mới có lợi thế gì?

Đồng Nai hiện đáp ứng được 7 tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP

Đồng Nai hiện có đường biên giới dài hơn 260 km, tiếp giáp với ba tỉnh của Campuchia là Mondulkiri, Kratié, Tbong Khmum. Hiện nay, Đồng Nai đang quản lý 4 cửa khẩu bao gồm Hoa Lư, Lộc Thịnh, Hoàng Diệu, Tân Tiến, cùng với một số đường mòn, lối mở.

Theo đề án trên, thành phố Đồng Nai hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của tỉnh sau khi sáp nhập. Cụ thể, sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai rộng hơn 12.700 km2, với dân số trên 4,5 triệu người. Tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã. Trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên (thuộc TP Biên Hòa cũ).

Trên thực tế, Đồng Nai hiện đáp ứng được 7 tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 112 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm: Dân số, diện tích, tỷ lệ đô thị hoá, đơn vị hành chính, số phường, kinh tế, vai trò.

Trước đó, ngày 28/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết Đề án công nhận nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I; Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; và Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường, bao gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Trong giai đoạn từ năm 2026 - 2031, Đồng Nai đặt mục tiêu GRDP tăng bình quân 10% mỗi năm. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng và thu ngân sách tăng 10 - 12% mỗi năm.

Trên thực tế, tỉnh Đồng Nai hiện nay giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc phát triển khu vực phía Nam, khi nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ và trong không gian phát triển liền kề siêu đô thị TP HCM. Tỉnh cũng là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế, kết nối trực tiếp với TP HCM và các vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Chính vị trí thuận lợi này giúp Đồng Nai trở thành đầu mối vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cũng như dòng vốn đầu tư của toàn vùng, từ đó tạo động lực tăng trưởng mới.

Sân bay Long Thành được coi là siêu dự án tạo động lực để Đồng Nai phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh: Báo Đồng Nai

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, với quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, tiêu chuẩn 4F. Khi hoàn thành, sân bay Long Thành dự kiến có thể đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đồng thời, sân bay này được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành từng được Thủ tướng 10 lần tới kiểm tra thực địa và chỉ đạo. Dự án không chỉ tạo bước ngoặt về hạ tầng giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành đô thị sân bay và trung tâm logistics hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế.

Trong năm 2025, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai ước đạt gần 103.000 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước (chỉ sau TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng), đồng thời cao hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương như Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh trong 3 năm gần nhất đều cao hơn mức bình quân cả nước. Mới đây nhất, trong năm 2025 đạt khoảng 153 triệu đồng/người.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm gần nhất của Đồng Nai đều đạt hoặc vượt tốc độ tăng GDP cả nước. Trong năm 2025, GRDP của tỉnh đạt gần 678.000 tỷ đồng (tăng 9,63%).