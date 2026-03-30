Thủ tướng khảo sát địa điểm xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa

Theo Thùy Linh | 30-03-2026 - 09:09 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 29-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Cùng đi với Thủ tướng có Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: VGP

Khảo sát vị trí dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi, tiến hành nhanh công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng dự án theo hướng triển khai nhanh trong trường hợp khẩn cấp; nghiên cứu ai làm tốt thì giao triển khai dự án; tinh thần là đa dạng hóa nguồn cung; nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Trước đó, trong trao đổi với lãnh đạo một số nước có trữ lượng và năng lực lớn về sản xuất, cung ứng xăng dầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hợp tác, hỗ trợ xây dựng kho dự trữ chiến lược tại Việt Nam, trong đó có địa điểm tại Nghi Sơn.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình vận hành, cung ứng sản phẩm xăng dầu.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, Nhà máy đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, dưới sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương.

Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các nước, đối tác liên quan để tiếp tục xem xét hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án. Ảnh: VGP

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bên, với sự ủng hộ tích cực của Chính phủ Việt Nam, trong bảo đảm nguồn cung dầu thô cho dự án.

Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các nước, đối tác liên quan để tiếp tục xem xét hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án; tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tạo thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu qua eo biển Hormuz về Việt Nam, trong đó có nguồn cung dầu thô cho dự án.

Cho biết Việt Nam sẽ triển khai nhanh nhất việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại khu vực Nghi Sơn, phục vụ Nhà máy và các nhu cầu khác, Thủ tướng đề nghị các bên trong liên doanh khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án; nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa là giải pháp lâu dài.

Cùng với đó, các bên đổi mới tư duy hợp tác theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim và hành động phải ra hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị trong bối cảnh hiện nay, Nhà máy tạm thời hạn chế sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác mà tập trung sản xuất các sản phẩm xăng dầu, nhất là xăng cho máy bay.

Thủ tướng ghi nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị liên quan về thuế với một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào (như dầu cặn) cho lọc hóa dầu, trong bối cảnh hiện nay; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Trong điều kiện bình thường, Nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu uy tín trong khu vực.

Trung tâm tài chính TP Hồ Chí Minh tăng 11 bậc, đứng thứ 3 khu vực ASEAN

Từ 1/4, người Việt phải chi trả phí visa Nhật Bản đắt hơn sau 48 năm

Việt Nam liên tiếp hạ thủy tàu kỹ thuật cao, lộ diện lợi thế "độc tôn": Loạt "ông lớn" châu Âu tìm đến

Trung tâm tài chính TP Hồ Chí Minh tăng 11 bậc, đứng thứ 3 khu vực ASEAN

08:31 , 30/03/2026
TS. Nguyễn Đình Cung: Việt Nam mở cơ hội lịch sử chưa từng có, không còn rào cản nhưng còn một vấn đề

08:00 , 30/03/2026
Giảm trừ chi phí khi tính thuế thu nhập cá nhân: Cần bảo đảm công bằng

07:56 , 30/03/2026
Lùi thời gian thông xe hơn 18km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sang tháng 4

07:20 , 30/03/2026

