Trung tâm tài chính TP Hồ Chí Minh tăng 11 bậc, đứng thứ 3 khu vực ASEAN

Trong khu vực ASEAN, TP Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 3 sau Singapore (xếp hạng 4 toàn cầu) và Kuala Lumpur (hạng 42), cao hơn Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia).



Trong lần công bố thứ 38 hồi tháng 9/2025, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 95/120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá trước đó.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), đánh giá việc tăng 11 bậc trong kỳ xếp hạng này là tín hiệu rất tích cực, cho thấy chiến lược xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đang đi đúng hướng. "VIFC-HCMC đang bắt đầu được định vị lại trên bản đồ tài chính toàn cầu, từ một thị trường cận biên sang một điểm đến tiềm năng cho dòng vốn quốc tế", ông Huân cho biết.

Trước đó, ngày 11/2, VIFC-HCMC chính thức ra mắt, đi vào vận hành và mở ra giai đoạn phát triển mới, với những kết quả đầu tiên như hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; phát triển Trung tâm tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics; huy động khoảng 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính.

Ngoài ra, VIFC-HCMC đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ đầu tư tài sản số TP Hồ Chí Minh (HCMC Digital Asset Fund), với vốn cam kết 1 tỷ USD; tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới.

Dự kiến các giao dịch thương mại xuyên biên giới cũng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới.

Trước đó, dự thảo đề án chiến lược phát triển VIFC-HCMC đặt mục tiêu đưa TP Hồ Chí Minh vào top 75 của bảng xếp hạng GFCI (Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu) vào năm 2035 và vào top 50 vào năm 2045.

Trong phần đánh giá riêng về triển vọng, GFCI 39 đánh giá TP Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 15 trung tâm tài chính được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan trọng trong vòng 2-3 năm tới. Còn phần xếp hạng và đánh giá về Fintech, TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức cải thiện đáng chú ý khi tăng 7 bậc, từ vị trí 90 trong GFCI 38 lên thứ 83 trong kỳ đánh giá lần này.