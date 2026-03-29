Lần thứ 10 thị sát sân bay 16 tỷ USD lớn nhất cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thành mục tiêu này vào cuối 2026

Chiều 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình, đôn đốc thúc đẩy tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các dự án giao thông kết nối, rà soát, triển khai các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, TP.HCM.

Đây là lần thứ 10 người đứng đầu Chính phủ đến kiểm tra thực địa dự án, cũng như tiến độ và chất lượng công trình này.

Tại công trường dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc dự án thành phần 3; trung tâm kiểm soát không lưu thuộc dự án thành phần 2; và công trình đường cất, hạ cánh sân bay Long Thành.

Đến nay, toàn bộ các gói thầu thi công đã huy động đầy đủ cán bộ lãnh đạo, số lượng cán bộ kỹ thuật cần thiết cũng như các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để tiến hành triển khai thi công tại công trường. Bên cạnh việc huy động đủ số lượng máy móc trang thiết bị, thường xuyên có gần 9.000 cán bộ, công nhân làm việc tại công trường.

Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng hàng không) với 145 gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn đang được thúc đẩy; tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.102 tỷ đồng, bằng 74% so với giá trị đã ký hợp đồng; giá trị giải ngân đạt khoảng 40.688 tỷ đồng.

Các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn đang rà soát, xây dựng lại tiến độ thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoàn thành công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9/2026.

Song song với thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp thúc đẩy dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đầu tư tuyến nối đường trục chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành kết nối với tuyến đường tỉnh 769E…

Hiện nay, công tác huy động nguồn lực đang gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu lên tới 14.000 người; điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường không thuận lợi do mặt bằng thi công rộng, nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết…

Cùng với đó, công tác nghiệm thu và thanh toán bị chậm. Do ảnh hưởng xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến tăng giá các vật tư, vật liệu, thiết bị, nhiên liệu cũng như chi phí thi công các gói thầu của dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để đảm bảo yêu cầu khai thác đồng bộ, hiệu quả khi đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào hoạt động, việc khớp nối và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối với sân bay là rất cần thiết. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác khớp nối tiến độ, bảo đảm đồng bộ khi đưa cảng vào khai thác.

Tháo gỡ khó khăn dự án

Kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm: Trong quá trình triển khai, ai sai, ai vi phạm pháp luật thì phải xử lý, những người làm đúng, vô tư, trong sáng cần được khẳng định và dự án phải được thúc đẩy triển khai, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán cho các gói thầu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phối hợp, đề xuất phương án hỗ trợ các đơn vị do giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu, vật tư, vật liệu, thiết bị các gói thầu của dự án. Các nhà đầu tư, đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống cung cấp xăng dầu, điện, cấp thoát nước, viễn thông; rà soát việc đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc; đầu tư xây dựng các hangar...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cụ thể việc đầu tư, xây dựng các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành như: các tuyến đường bộ và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn - Nhơn Trạch, TP.HCM - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai 4 TP.HCM; các tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Biên Hòa - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Long Thành...

Nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thành công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm nhất trong quý 3/2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý 4/2026, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường, an toàn, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng đó cần khẩn trương kiện toàn bộ máy của ACV để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thông suốt; thành lập tổ công tác để rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn tại dự án; xây dựng quy hoạch các công trình phi hàng không; quy hoạch thành phố sân bay Long Thành, phát triển kinh tế hàng không...