Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương; xây dựng quy định mới về mức lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp; quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công

Tại phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ Nội vụ đã báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I/2026 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó có các nội dung quan trọng về chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng…

Cụ thể, về chính sách tiền lương, Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng quy định mới về mức lương cơ sở; triển khai sơ kết Nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đồng thời triển khai sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Liên quan đến chính sách tiền lương, tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 20/3/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 01 tháng 7 năm 2026, (hoàn thành ngày 30 tháng 5 năm 2026).

Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.

Trước đó, tại Công văn số 2201/BNV-CTLBHXH ngày 13/3/2026 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất 02 phương án:

Phương án 1: Từ ngày 1/7/2026, đề xuất tăng 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng trên mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các nhóm từ điểm a đến điểm g.

Riêng các đối tượng tại điểm h, i và k, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được đề xuất tăng 8% từ cùng thời điểm.

Ngoài ra, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau điều chỉnh nếu vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được tăng thêm: tăng 300.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng; hoặc nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng với người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng;

Phương án 2: Từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các nhóm đối tượng nêu trên được đề xuất điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Cùng với đó, nhóm hưởng trước ngày 1/1/1995 có mức thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sau điều chỉnh cũng được bổ sung theo cơ chế tương tự phương án 1, nhằm thu hẹp khoảng cách mức hưởng.

Hoàn thiện thể chế về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện với nhiều điểm mới quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ.

Theo đó, tính riêng trong những tháng đầu năm 2026, Chính phủ đã ban hành 07 Nghị định và 01 Nghị quyết, Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư liên quan đến các nội dung như quản lý công chức, vị trí việc làm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương và một số chính sách có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một số văn bản tiêu biểu có tác động trực tiếp đến công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức như: quy định về vị trí việc làm công chức nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý công chức theo vị trí việc làm; quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước và công chức, góp phần đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định quan trọng liên quan đến quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước, quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của viên chức và đặc biệt là chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025 nhằm kịp thời thể chế hóa các quy định của luật, bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.