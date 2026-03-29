Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đầu tư khẩn cấp 3 dự án chống ngập nghìn tỷ

Theo Trần Hoàng | 29-03-2026 - 15:57 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội ra quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án để chống ngập với tổng mức đầu tư 1.390 tỷ đồng. Trong đó có 1 dự án phần mềm kiểm soát ngập úng và 2 dự án đào hồ chứa nước.

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để giải quyết tình trạng úng ngập, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án để giải quyết điểm nghẽn về úng ngập đô thị, với tổng mức đầu tư là 1.390 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dự kiến dành cho dự án Hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt thành phố Hà Nội là 70 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý I/2027.

Hà Nội đầu tư khẩn cấp 3 dự án chống ngập nghìn tỷ- Ảnh 1.

Ngập sau mưa tại khu đô thị An Khánh, Hoài Đức.

Theo TP. Hà Nội, với bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, mưa lớn, lụt lội, ngập úng là những thiên tai và hậu quả tự nhiên mang tính chất thường xuyên, tái diễn liên tục và khó lường, đòi hỏi một giải pháp can thiệp khẩn cấp.

Trong khi đó, hiện Hà Nội chưa có hệ thống phần mềm hiện đại, đủ hiệu quả để kiểm soát ngập úng diện rộng trên toàn địa bàn thành phố. Qua rà soát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý hệ thống, các sở ngành có từng phần mềm riêng lẻ theo từng ngành từng lĩnh vực riêng và mới dừng ở việc cập nhật, số hóa thông tin để phục vụ công tác theo dõi quản lý. Phần mềm chưa có tích hợp theo dõi tự động với hệ thống tiêu thoát nước chung của toàn thành phố và cập nhật liên tục các thông tin để cảnh báo.

Chính vì vậy, việc cấp thiết hiện nay là Thành phố cần áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số vào hỗ trợ, kiểm soát thoát nước nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng và dự báo, cảnh báo sớm...

Dự án thứ hai là dự án hồ Chèm phường Đông Ngạc Hồ Chèm có vị trí thuộc phường Đông Ngạc, với tổng chi phí dự kiến khoảng 540 tỷ đồng, diện tích khoảng 9 ha. Hồ được quy hoạch có diện tích 9ha, xung quanh hồ là đường dạo và cây xanh cảnh quan. Việc đầu tư xây dựng Hồ Chèm có đa mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ chính là khu vực chứa nước và là vùng tiêu đệm khi có mưa bão trong khu vực giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng cho khu vực phường Đông Ngạc cũng như lưu vực tả sông Nhuệ, tạo môi trường sinh thái xanh cho khu vực.

Dự án thứ ba là dự án hồ Liên Mạc 1, phường Thượng Cát Hồ Liên Mạc 1 có vị trí thuộc phường Thượng Cát, với tổng chi phí dự kiến khoảng 780 tỷ đồng, diện tích khoảng 13 ha. Hồ được quy hoạch có diện tích 13ha, xung quanh hồ là đường dạo và cây xanh cảnh quan. Việc đầu tư xây dựng Hồ Liên Mạc 1 có đa mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ chính là khu vực chứa nước và là vùng tiêu đệm khi có mưa bão trong khu vực giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng cho lưu vực sông Pheo, tạo môi trường sinh thái xanh cho khu vực.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên