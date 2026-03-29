Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 10 năm thi công, tuyến đường 3,5 km mới hoàn thành 500 m, vốn đội từ 2.066 tỉ lên 3.354 tỉ đồng

Theo Nguyễn Hưởng | 29-03-2026 - 11:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài 3,5 km, được khởi công năm 2016 song mới hoàn thành được 500 m, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 3,5 km, từ 2 làn xe lên 6 làn xe (40 m), có tổng vốn đầu tư ban đầu 2.066 tỉ đồng (đến tháng 12-2023, điều chỉnh lên 3.354 tỉ đồng). Tuyến đường đóng vai trò huyết mạch kết nối Vành đai 2 với Vành đai 3, đi qua địa bàn các phường: Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng cho toàn dự án lên đến hơn 60.000 m2.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài 3,5 km, từ 2 làn xe lên 6 làn xe (40 m), được khởi công năm 2016

Được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2012 và khởi công năm 2016, dự án đường Tam Trinh từng dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, do những vướng mắc kéo dài về công tác giải phóng mặt bằng, công trình vẫn chưa thể hoàn thiện sau hơn một thập kỷ. Hiện nay, các địa phương và chủ đầu tư đang tập trung quyết liệt để đưa dự án về đích trong năm 2026.

Theo đại diện UBND phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), UBND phường đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Tam Trinh trên địa bàn phường, phấn đấu hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của thành phố.

Đại diện UBND phường Vĩnh Tuy cho biết Dự án xây dựng đường Tam Trinh được triển khai từ nhiều năm nay nhưng bị chậm tiến độ đề ra do có nhiều đơn thư khiếu kiện, dẫn đến mất nhiều thời gian để giải quyết đơn thư.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 2.

Sau 10 năm thi công, dự án mới hoàn thành được 500 m.

Khắc phục tình trạng này, UBND phường Vĩnh Tuy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, công khai hồ sơ dự án cho người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Bên cạnh đó, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện và phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 3.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 4.

Tuyến đường đóng vai trò huyết mạch kết nối Vành đai 2 với Vành đai 3,

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 5.

Hiện nay, các địa phương và chủ đầu tư đang tập trung quyết liệt để đưa dự án về đích trong năm 2026.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 6.

Những tháng gần đây, các phường có tuyến đường Tam Trinh đi qua đang tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng để nhà thầu có mặt bằng thi công.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 7.

Hiện trạng dự án mở rộng đường Tam Trinh sau gần 1 thập kỷ chưa hoàn thành - Ảnh 8.

Đoạn đường Tam Trinh phía tiếp giáp với Vành đai 3 đã hoàn thành cả hai chiều từ nhiều năm qua.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên