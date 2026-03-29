Cận cảnh nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất nước
Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu nhiều biến động, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) vẫn thu xếp đủ nguồn dầu thô, duy trì vận hành ở công suất tối đa và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước đến hết tháng 5/2026.
28-03-2026
28-03-2026
28-03-2026
Clip: Cận cảnh bên trong Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đóng ở Khu Kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là dự án liên doanh do 4 tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm).
Nhà máy sử dụng chủ yếu dầu thô Kuwait theo hợp đồng dài hạn, được vận chuyển bằng tàu chở dầu cỡ lớn qua tuyến hàng hải Trung Đông - châu Á. Sản phẩm cung ứng ra thị trường có các mặt hàng chủ lực như xăng RON95, RON92, dầu diesel, nhiên liệu bay Jet A1, LPG và các sản phẩm hóa dầu.
Những ngày cuối tháng 3, không khí làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn diễn ra sôi động như thường lệ. Theo NSRP, vào giữa tháng 3, nhà máy tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Kuwait. Tuy nhiên, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz sau đó đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều chuyến hàng tiếp theo.
Trước khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp. Hiện, NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5.
Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, trong quý I, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu ra thị trường. Cả năm 2026, NSRP dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng cho thị trường khoảng 9 triệu tấn sản phẩm.
Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn cung dầu thô, nhưng doanh nghiệp hiện vẫn đảm bảo nguồn nguyên liệu dầu thô cho nhà máy vận hành ở mức tối ưu.
Theo NSRP, nhà máy hiện có khoảng 1.350 người lao động Việt Nam, trong đó gần 50% là bộ phận vận hành.
Hệ thống sản xuất Nitơ tại nhà máy.
Khu vực cảng tiếp nhận dầu thô, cách khu vực nhà máy khoảng 5km.
Cảng có thể tiếp nhận tàu hàng đến 50.000 tấn. Theo NSRP, nhà máy tiếp nhận dầu thô từ các tàu bằng hệ thống đường ống dài khoảng 35km từ biển vào. Mỗi tàu chở hàng chứa khoảng 2 triệu thùng tương đương khoảng 330.000m3.
Bến cảng lớn, rộng, hiện đại giúp nhà máy vận hành việc tiếp nhận dầu thô và xuất khẩu sản phẩm.
Hệ thống đường ống dẫn dầu thô từ các tàu vào nhà máy.
Nhà máy có khoảng 20 bồn chứa khí ga, khí đốt, gần khu vực cảng.
Cạnh đó là khoảng 60 bồn chứa các sản phẩm của nhà máy.
Công nhân miệt mài làm việc, đảm bảo việc vận hành, sản xuất liên tục .
Quanh khu vực nhà máy được trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy cỡ lớn, đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra.
Đại diện NSRP cho biết, theo thiết kế, cứ khoảng 4 năm, nhà máy sẽ dừng sản xuất trong 1,5 tháng để bảo dưỡng, đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, theo quy định.
Theo Phạm Trường
Báo Tiền Phong
