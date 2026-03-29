Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất nước

Theo Phạm Trường | 29-03-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu nhiều biến động, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) vẫn thu xếp đủ nguồn dầu thô, duy trì vận hành ở công suất tối đa và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước đến hết tháng 5/2026.

Clip: Cận cảnh bên trong Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đóng ở Khu Kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa﻿) là dự án liên doanh do 4 tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm).

Nhà máy sử dụng chủ yếu dầu thô Kuwait theo hợp đồng dài hạn, được vận chuyển bằng tàu chở dầu cỡ lớn qua tuyến hàng hải Trung Đông - châu Á. Sản phẩm cung ứng ra thị trường có các mặt hàng chủ lực như xăng RON95, RON92, dầu diesel, nhiên liệu bay Jet A1, LPG và các sản phẩm hóa dầu.

Những ngày cuối tháng 3, không khí làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn diễn ra sôi động như thường lệ. Theo NSRP, vào giữa tháng 3, nhà máy tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Kuwait. Tuy nhiên, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz sau đó đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều chuyến hàng tiếp theo.

Trước khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp. Hiện, NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, trong quý I, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu ra thị trường. Cả năm 2026, NSRP dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng cho thị trường khoảng 9 triệu tấn sản phẩm.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn cung dầu thô, nhưng doanh nghiệp hiện vẫn đảm bảo nguồn nguyên liệu dầu thô cho nhà máy vận hành ở mức tối ưu.

Theo NSRP, nhà máy hiện có khoảng 1.350 người lao động Việt Nam, trong đó gần 50% là bộ phận vận hành.

Hệ thống sản xuất Nitơ tại nhà máy.

Khu vực cảng tiếp nhận dầu thô, cách khu vực nhà máy khoảng 5km.

Cảng có thể tiếp nhận tàu hàng đến 50.000 tấn. Theo NSRP, nhà máy tiếp nhận dầu thô từ các tàu bằng hệ thống đường ống dài khoảng 35km từ biển vào. Mỗi tàu chở hàng chứa khoảng 2 triệu thùng tương đương khoảng 330.000m3.

Bến cảng lớn, rộng, hiện đại giúp nhà máy vận hành việc tiếp nhận dầu thô và xuất khẩu sản phẩm.

Hệ thống đường ống dẫn dầu thô﻿ từ các tàu vào nhà máy.

Nhà máy có khoảng 20 bồn chứa khí ga, khí đốt, gần khu vực cảng.

Cạnh đó là khoảng 60 bồn chứa các sản phẩm của nhà máy.

Công nhân miệt mài làm việc, đảm bảo việc vận hành, sản xuất liên tục .

Quanh khu vực nhà máy được trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy cỡ lớn, đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Đại diện NSRP cho biết, theo thiết kế, cứ khoảng 4 năm, nhà máy sẽ dừng sản xuất trong 1,5 tháng để bảo dưỡng, đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, theo quy định.

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/4, người Việt phải chi trả phí visa Nhật Bản đắt hơn sau 48 năm

Việt Nam liên tiếp hạ thủy tàu kỹ thuật cao, lộ diện lợi thế "độc tôn": Loạt "ông lớn" châu Âu tìm đến

KCN Số 5 Nghi Sơn – Động lực tăng trưởng mới của công nghiệp Thanh Hóa

09:39 , 29/03/2026
Cận cảnh hai bãi biển đang 'lột xác' thành thiên đường du lịch tại Ninh Bình

Cầu 4.900 tỷ vượt sông Hồng nối Hà Nội - Hưng Yên đang được thi công ra sao?

09:00 , 29/03/2026
Sau khi ký hiệp định với Nga, Việt Nam có bước tiến lớn với dự án "đại sự quốc gia", EVN sẽ được làm gì?

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên