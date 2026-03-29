Sau khi ký hiệp định với Nga, Việt Nam có bước tiến lớn với dự án “đại sự quốc gia”, EVN sẽ được làm gì?

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Mới đây, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 27/03/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1).

Theo Quyết định số 496, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định nêu rõ Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước. Đồng thời, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng. Trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Theo Quyết định số 496, Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định. Trong đó, Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước phải thể hiện rõ việc tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng và thể hiện rõ quan điểm dự án đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, trình thẩm định theo đúng quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam sẽ dùng công nghệ lò phản ứng do Nga phát triển

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Trước đó, việc hợp tác triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận 1 của Việt Nam vừa có bước ngoặt lớn. Cụ thể, ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 25/3, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao nỗ lực của cả hai nước, trong đó có hai Chính phủ, trong việc nỗ lực kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và sẽ chỉ đạo Chính phủ Nga khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, sớm khởi động dự án.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ năm 2009. Đến năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng và Quốc hội thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đếnngày 4/2/2025, tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng đánh giá phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng. Vì vậy, theo Thủ tướng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.