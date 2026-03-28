Việt Nam vừa khởi động dự án siêu cảng 2 tỷ USD, quy mô hơn 170 ha

Hôm nay (28/3), UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn hơn 2 tỷ USD. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đầu tư hạ tầng cảng biển khu vực miền Trung.

Tham dự sự kiện có ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Xuân Sang – Thứ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo Tập đoàn Hateco - APMT, nhà đầu tư của dự án.

Ông Nguyễn Đức Nam – Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở ưu tiên TP Đà Nẵng, đại diện chủ đầu tư, phần hạ tầng dùng chung của bến cảng từng bước hoàn thiện, tuyến đường ven biển nối cảng đủ điều kiện thông xe kỹ thuật, tạo trục kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông khu vực. Đây là tiền đề đảm bảo khai thác và vận hành đồng bộ cảng trong thời gian tới.

Ngoài ra, đại diện chủ đầu tư thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện công khai, minh bạch. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt liên danh Tập đoàn Hateco – APMT là nhà đầu tư dự án, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và phương án triển khai.

Liên danh Hateco – APMT đón nhận Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: VGP

Tại sự kiện này, UBND TP Đà Nẵng trao Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho liên danh Tập đoàn Hateco – APMT, chính thức giao triển khai dự án, hướng tới hình thành một cảng container hiện đại, đóng vai trò động lực phát triển của khu vực miền Trung.

Theo ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco, đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án sẽ được triển khai theo hướng bài bản, đồng bộ, hiện đại; đồng thời tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế; hướng tới xây dựng cảng biển container thông minh – cảng xanh, có khả năng kết nối sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà đầu tư cũng cam kết triển khai dự án gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Đồng thời, nhà đầu tư đề xuất thành phố bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội phục vụ người lao động làm việc tại Cảng Liên Chiểu; cùng với đó tổ chức khai thác nguồn vật liệu san lấp, đặc biệt là nguồn cát theo quy hoạch, bảo đảm cung ứng ổn định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Nghi thức nhấn nút khởi động dự án đầu tư xây dựng Bến cảng container Liên Chiểu, ngày 28/3. Ảnh VGP

Trên thực tế, bến cảng Liên Chiểu được định hướng phát huy năng lực đã tích lũy tại các dự án trong nước và quốc tế, mở rộng không gian phát triển, đồng thời từng bước trở thành công trình có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, khu vực miền Trung và nền kinh tế đất nước.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị liên danh nhà đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và sớm khởi công các hạng mục trọng điểm, hướng tới xây dựng Cảng Liên Chiểu theo mô hình "cảng xanh - cảng thông minh", đạt tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm tiến độ cam kết.

Lãnh đạo TP yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh triển khai hạ tầng dùng chung và các tuyến kết nối, hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong khu vực dự án.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng dự án sẽ sớm hoàn thành, đưa Cảng Liên Chiểu đi vào khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Siêu cảng 2 tỷ USD có gì đặc biệt?

Phối cảnh tổng thể Dự án Bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh: Hateco

Bến cảng container Liên Chiểu có quy mô 172,6 ha, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung. Công suất thiết kế của siêu cảng này đạt khoảng 5,7 triệu TEUs/năm (tương đương với khoảng 74 triệu tấn hàng hóa). Trong đó, sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt từ 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Đặc biệt, khu bến dự kiến đầu tư 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEUs; và ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa để nâng cao năng suất khai thác.

Quy hoạch các bến cảng Liên Chiểu. Ảnh: ĐVTK

Dự án Bến cảng container Liên Chiểu được triển khai theo 3 giai đoạn (từ 2026 - 2036). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng (trên 2 tỷ USD), với thời gian hoạt động 50 năm.