Phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số: Hơn 1.400 nhiệm vụ đang được triển khai trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, hiện có 1.458 nhiệm vụ (339 nhiệm vụ thường xuyên); đã hoàn thành 862 nhiệm vụ, trong đó có 481 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn và 77 nhiệm vụ đang quá hạn.

Như vậy, có thể thấy khối lượng nhiệm vụ rất lớn, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai tương đối đầy đủ, đạt tỉ lệ hoàn thành cao, tuy nhiên tình trạng quá hạn vẫn còn. Khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, làm rõ trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Từ các báo cáo tham luận của các bộ, ngành và địa phương gửi về, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp và ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong quá trình triển khai. Trong nhóm các bộ, ngành, nhiều cơ quan đã chủ động triển khai các giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Trong đó, Bộ Tài chính đã tiên phong trong việc hiện đại hóa quản trị, vận hành trung tâm điều hành thông minh.

Bộ Ngoại giao đã có bước đột phá về đối ngoại công nghệ, từng bước đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và ứng dụng AI.

Bộ Nội vụ tập trung xây dựng các nền tảng số quốc gia về lao động, việc làm và an sinh xã hội, thúc đẩy chi trả an sinh không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh thanh toán số với quy mô giao dịch kỷ lục, đồng thời tăng cường bảo mật và phòng chống lừa đảo.

Bộ Công Thương tập trung giải quyết các bài toán lớn, đặc biệt trong công nghiệp và tài nguyên chiến lược.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hình thành mạng lưới đào tạo công nghệ 4.0 quy mô lớn, gắn kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp triển khai toàn quốc nền tảng số thi hành án dân sự.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng thể các kết quả này cho thấy xu hướng chuyển mạnh từ triển khai hành chính sang triển khai theo nền tảng tổng thể.

Nhiều địa phương chủ động thử nghiệm mô hình mới

Song song với các bộ, ngành, nhiều địa phương cũng chủ động triển khai các mô hình đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Về thể chế chính sách, một số địa phương đã đi đầu trong thử nghiệm cơ chế mới (sandbox) như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh. Điều này cho thấy xu hướng chuyển mạnh sang thể chế linh hoạt, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Về phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Hà Nội đã thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo là một mô hình mới. Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cấp sàn giao dịch công nghệ. Bắc Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai đang phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học - công nghệ, đưa vào vận hành phòng thí nghiệm trọng điểm, dùng chung, đầu tư STEM Lab trong giáo dục.

Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn. Thái Nguyên hợp tác với Samsung để xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo. Tây Ninh định hướng ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong điều hành. Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành xóa vùng lõm sóng sớm.

Triển khai danh mục công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Tổng Bí thư

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Hải Quân, trong tháng 3, Tổng Bí thư đã chủ trì hai phiên họp, bao gồm phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 và phiên họp chuyên đề về triển khai danh mục công nghệ chiến lược. Sau các phiên họp, hai thông báo kết luận đã được ban hành, trong đó có Thông báo kết luận số 22 ngày 20/3/2026 về triển khai công nghệ chiến lược.

Việc triển khai các kết luận của Tổng Bí thư về công nghệ chiến lược đã được phân công rất cụ thể cho các bộ ngành, địa phương.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng mô hình liên kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, đồng thời đề xuất chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ Tài chính rà soát cơ chế thuế, tín dụng, PPP và định mức kinh tế kỹ thuật.

Đảng ủy Chính phủ duy trì báo cáo định kỳ, cập nhật tiến độ với Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ban Tổ chức Trung ương tập trung tháo gỡ vướng mắc về tổ chức nhân lực.

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp chủ động đề xuất cơ chế, nguồn lực tổng thể để thực hiện các nhiệm vụ.

"Có thể nói, các nhiệm vụ đã được khởi động đồng bộ, có sự tham gia của nhiều chủ thể, tuy nhiên mới chỉ ở giai đoạn chuẩn bị rà soát, vì vậy cần phải đẩy nhanh tiến độ để chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất", Thứ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, trước ngày 30/4/2026 sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành và hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược.

Trước ngày 31/5/2026: Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù và ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai thống nhất.

Trước ngày 30/6/2026: Ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ chiến lược.

"Các nhiệm vụ đã được xác định rất rõ: Rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.

Đề xuất Chính phủ hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu trong năm 2026

Để triển khai danh mục công nghệ chiến lược hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Thông báo số 22.

Chủ trì làm việc với các bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nghe báo cáo về việc thành lập Tổ công tác liên ngành.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư về việc khẩn trương đánh giá kết quả triển khai xây dựng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổng thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện kế hoạch triển khai của cơ quan mình, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2026. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đề xuất Chính phủ sớm ban hành kế hoạch tổng thể triển khai và hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu trong năm 2026 để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thống nhất tổ chức thực hiện.