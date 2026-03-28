Hộ kinh doanh lưu ý: Loạt hồ sơ phải nộp ngay trong tháng 4, quá hạn có thể bị xử phạt

Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hoá vừa hướng dẫn hộ kinh doanh về những hồ sơ, thủ tục cần hoàn thiện trong tháng 4/2026.

Theo hướng dẫn, nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế của hộ kinh doanh trong tháng 4/2026 được xác định theo mức doanh thu năm 2026.

Cụ thể, với hộ kinh doanh có doanh thu không quá 500 triệu đồng, cần thực hiện thông báo tài khoản theo mẫu 01/BK-STK, thời hạn chót là ngày 20/04/2026.

Đối với nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng và nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản đồng thời nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD của quý I/2026, hạn cuối vào ngày 30/04/2026.

Trong khi đó, trường hợp có doanh thu từ 3 đến 50 tỷ đồng hoặc từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nhưng lựa chọn nộp theo thu nhập, ngoài việc thông báo tài khoản, hộ kinh doanh còn phải lập bảng kê tồn kho theo mẫu 01/BK-HTK và nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD quý I/2026, thời hạn cũng là ngày 30/04/2026.

Với nhóm doanh thu trên 50 tỷ đồng, nghĩa vụ kê khai được thực hiện theo tháng. Hộ kinh doanh cần thông báo tài khoản, lập bảng kê tồn kho và nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD cho các tháng 1, 2, 3/2026, với hạn chót là ngày 20/04/2026.

Cơ quan chức năng lưu ý, việc nộp hồ sơ cần được thực hiện đúng hạn để tránh bị xử phạt. Hộ kinh doanh có thể nộp trực tuyến qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn, lựa chọn mục “Hộ, cá nhân kinh doanh”.

Từ ngày 01/01/2026, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 310/2025/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 1–5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt cảnh cáo, đồng thời buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu quá hạn từ 1–30 ngày (trừ trường hợp được cảnh cáo), mức phạt tiền dao động từ 2–5 triệu đồng và vẫn phải nộp đủ tiền chậm nộp. Với các trường hợp nộp chậm từ 31–60 ngày, mức phạt tăng lên 5–8 triệu đồng. Nếu quá hạn từ 61–90 ngày; hoặc quá hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; hoặc không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế; hoặc không nộp các phụ lục theo quy định đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, mức phạt sẽ từ 8–15 triệu đồng. Ngoài ra, người nộp thuế còn bị buộc nộp đủ số tiền chậm nộp theo hồ sơ khai thuế và phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, phụ lục còn thiếu đối với các trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, nếu nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã hoàn tất việc nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc lập biên bản vi phạm, thì vẫn bị xử phạt từ 15–25 triệu đồng.



