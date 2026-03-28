Đề xuất xây sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô tại Hưng Yên hoặc Ninh Bình

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tờ trình cho biết, thành phố đã nhận được hàng ngàn ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và người dân. Trong đó, có đề xuất xây dựng sân bay thứ 2 tại khu vực huyện Ứng Hòa cũ, nay là các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (TP. Hà Nội).

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, sân bay thứ 2 của là sân bay của cả Vùng Thủ đô. Nếu đặt tại Ứng Hòa sẽ gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Do đó, có thể xem xét đặt tại các địa phương lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình để tiết kiệm quỹ đất cho Hà Nội. Nếu đặt tại Hà Nội, không gian sân bay phải gắn với trung tâm hội nghị, bệnh viện, văn phòng làm việc chứ không chỉ đơn thuần là logistics.

Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ 2

Tiếp thu ý kiến về sân bay thứ 2, liên danh tư vấn cho biết, đồ án sẽ quán triệt quan điểm đây là sân bay của toàn Vùng Thủ đô, sẽ nghiên cứu tính toán so sánh với phương án đặt tại các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Ninh Bình) để tiết kiệm quỹ đất. Trường hợp đặt tại Hà Nội, không gian sân bay phải được gắn kết với trung tâm hội nghị, bệnh viện, khu văn phòng làm việc.

Trước đó, tại dự thảo được đưa ra lấy ý kiến, thành phố định hướng sẽ xây dựng cảng hàng không thứ hai ở phía nam, dự kiến đặt tại khu vực các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (huyện Ứng Hòa cũ).

Theo định hướng quy hoạch, sân bay mới có diện tích khoảng 1.500 ha; có công suất dự kiến đạt 30-50 triệu hành khách/năm và khoảng 1 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thời điểm đầu tư xây dựng sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Quy hoạch cũng định hướng kết nối sân bay với đô thị Phú Xuyên theo mô hình “đô thị sân bay”. Khu vực này được kỳ vọng hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp, kết nối nhiều loại hình giao thông như hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ.

Hệ thống giao thông kết nối sân bay dự kiến gồm hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Chợ Bến - Yên Mỹ; hai trục đô thị là Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía nam.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 9 dự kiến sẽ kết nối từ Ngọc Hồi - Thường Tín - sân bay thứ hai vùng Thủ đô - Phú Xuyên. Quy hoạch cũng tính toán bố trí một ga đường sắt tốc độ cao gần khu vực sân bay.

Thành phố cũng dự kiến dự trữ hành lang phát triển các tuyến giao thông phía Nam, bao gồm các trục kết nối Đông - Tây và các tuyến đường sắt đô thị nối từ trung tâm Hà Nội tới sân bay.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ điều chỉnh công suất Cảng hàng không quốc tế Bài để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đối với cảng hàng không Gia Lâm, thành phố định hướng điều chỉnh là cảng hàng không khai thác lưỡng dụng giữa quân sự và dân dụng. Khai thác dân dụng theo mô hình hàng không chung với các tàu bay dân dụng cỡ nhỏ, tàu bay chuyên dùng.

Sân bay Miếu Môn ngoài phục vụ mục đích quân sự, có thể phát triển khai thác lưỡng dụng với hàng không chung phục vụ dân sự khi có yêu cầu.

Với sân bay Hòa Lạc, thành phố đề xuất nghiên cứu mở rộng chuyển thành sân bay lưỡng dụng.