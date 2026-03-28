120.000 giáo viên mầm non nghỉ việc sau 30 năm công tác chưa được hưởng chế độ

Sáng 27-3, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức Phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà chủ trì phiên họp.

Trình bày dự thảo Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà cho biết thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, tổng hợp được 1.256 kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung kiến nghị cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm như: Chính sách cán bộ, công chức, chính sách với người có công với cách mạng; nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường; y tế; giáo dục, đào tạo; xây dựng, giao thông, vận tải. Đã có 1.210/1.256 kiến nghị được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 96,3%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu

Nhìn chung, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã có sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt trong việc giải quyết, trả lời một khối lượng rất lớn các kiến nghị cử tri cả nước gửi tới Kỳ họp thứ 10. Công tác giải quyết kiến nghị cử tri được chú trọng và đạt hiệu quả thiết thực.

Các Bộ, ngành đang trong quá trình xem xét để giải quyết 194 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, chiếm 16,7% tổng số kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời.

Về hạn chế nêu tại dự thảo báo cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà cho biết cử tri phản ánh một số quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương khi triển khai thực hiện; một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp nhưng việc giải quyết, trả lời còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, ngành....

Dự thảo báo cáo cho biết tại Tuyên Quang, cử tri phản ánh sự mâu thuẫn giữa luật Tổ chức chính quyền địa phương và Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Trong khi luật giao quyền quyết định số lượng người làm việc cho HĐND cấp xã, Thông tư của Bộ lại giao cho Sở GD-ĐT. Về vấn đề này, ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, cho biết Bộ GD-ĐT đang rà soát, sửa đổi Thông tư 15.

Đáng chú ý, trong dự thảo báo cáo nội dung việc giải quyết chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960-1970. Sau 20, 30 năm công tác, những giáo viên này nghỉ việc và không được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước.

"Năm 2018, Bộ GD-ĐT đã tổ chức khảo sát thực tế, tổng hợp số liệu từ các địa phương. Theo đó, có khoảng 120.000 giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ chủ yếu tập trung vào 31 tỉnh thành từ Quảng Bình trở ra phía Bắc. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa tham mưu, xây dựng và ban hành chính sách. Vì vậy những giáo viên này chưa được hưởng chế độ" - dự thảo báo cáo nêu.

Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Trần Quang Nam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Đến 2025, Bộ GD-ĐT đã tổ chức khảo sát chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ tại một số địa phương làm căn cứ tham mưu Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ thời gian tới. Báo cáo của Bộ GD-ĐT chưa nêu rõ kết quả khảo sát, hướng dẫn tham mưu đề xuất của bộ và lộ trình thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận phiên họp, bà Lê Thị Nga nêu rõ dự thảo Báo cáo được các đại biểu đánh giá là khách quan, công minh, chính xác, với mục tiêu các nội dung trong báo cáo phải thúc đẩy giải quyết tốt nhất kiến nghị của cử tri, kịp thời, nhanh chóng, đồng thời chia sẻ, đồng hành với Chính phủ và các bộ, ngành.

Lưu ý lĩnh vực giáo dục và đào tạo là vấn đề có nhiều kiến nghị nhất, vì vậy đề nghị Bộ GD-ĐT cần tiếp tục quan tâm, khắc phục.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhấn mạnh, trong báo cáo chính thức gửi tới Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ báo cáo rõ tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, rõ trách nhiệm, không nêu chung chung.