Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy

UBND phường Cầu Giấy vừa thông tin về tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng và đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ.

Theo đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m, với tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là 21.459,7m². Dự án liên quan đến việc thu hồi đất của 329 hộ gia đình và 9 tổ chức, tương ứng với 338 phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trong khi đó, đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 710m, với tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 30.520m². Phần việc này liên quan đến 123 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, đồng thời phải thực hiện di dời 359 ngôi mộ.

Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đối với đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng, địa phương đã cơ bản hoàn tất việc thu hồi đất, phê duyệt và tiếp nhận bàn giao mặt bằng 337/338 phương án, đạt tỷ lệ khoảng 99,7%.

Đối với đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, việc triển khai được thực hiện theo Lệnh công trình khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Phường Cầu Giấy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", làm việc liên tục, không kể ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sau 3 tháng kể từ khi có lệnh khẩn cấp, với sự đồng thuận và chia sẻ của các gia đình có phần mộ cần di chuyển, phường Cầu Giấy đã hoàn thành việc di dời toàn bộ 359 ngôi mộ, sớm hơn 7 ngày so với thời hạn chỉ đạo của Thành ủy. Đồng thời, địa phương đã bàn giao khoảng 24.656m² đất, tương đương 81% diện tích cần giải phóng mặt bằng, cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để phục vụ công tác khởi công và thi công dự án.

Hiện nay, phần khối lượng còn lại khoảng 19%, tương ứng với 123 phương án và diện tích khoảng 5.864m² đất. Phường đã hoàn thành công tác điều tra, đo đạc và đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của quá trình giải phóng mặt bằng theo quy định.

Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.