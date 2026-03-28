Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu các chức danh của HĐND tỉnh; UBND tỉnh; thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, tại Kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng thời tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đây được xem là bước đi then chốt, tạo nền tảng pháp lý và thực tiễn để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở các xã hiện hữu, mở rộng không gian đô thị và hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính theo hướng hiện đại.

Trình bày đề án, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, sau khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đồng Nai mới vươn lên đứng thứ 9 cả nước về diện tích, thứ 5 về dân số và xếp thứ 4 về quy mô kinh tế. Những con số này không chỉ phản ánh tầm vóc mà còn mở ra dư địa lớn để địa phương bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Nằm ở vị trí trung tâm vùng, trong không gian phát triển của siêu đô thị TP.HCM, Đồng Nai trở thành điểm giao thoa của hàng loạt hành lang kinh tế chiến lược. Từ đây, các trục kết nối lan tỏa đến Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, từng bước định hình vai trò cửa ngõ giao thương và đầu mối điều phối dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, đầu tư của toàn vùng phía Nam.

Không chỉ “chia lửa” với TP.HCM, Đồng Nai còn đang hình thành các cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển cân bằng và bền vững.

Các đại biểu thống nhất với các Nghị quyết đã đưa ra

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (diễn ra từ 23-25/3/2026), Trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện đề án để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đề án, phạm vi nghiên cứu bao trùm toàn bộ không gian tỉnh Đồng Nai với diện tích tự nhiên 12.737,18 km². Việc rà soát tiêu chí đô thị loại I tập trung vào ba khu vực trọng điểm gồm Biên Hòa, Long Khánh và Đồng Xoài – những “hạt nhân” dẫn dắt tiến trình đô thị hóa.

Trong đó, đô thị Biên Hòa giữ vai trò trung tâm, đầu tàu kinh tế - công nghiệp với mật độ đô thị hóa cao. Đô thị Long Khánh là vệ tinh quan trọng kết nối khu vực phía Đông, còn Đồng Xoài trở thành trung tâm phát triển mới sau sáp nhập, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ là “nâng hạng” đơn thuần mà còn là đòn bẩy chiến lược để xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố sân bay, trung tâm đa chức năng về hàng không, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới và đổi mới sáng tạo.

Một trong những lợi thế nổi bật của Đồng Nai là hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ với đầy đủ 5 loại hình: đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Tỉnh Đồng Nai hội tụ đầy đủ các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương

Đáng chú ý, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự án quy mô hàng đầu Đông Nam Á với diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm được xác định là cú hích chiến lược. Khi kết hợp với hệ thống cảng biển nước sâu của TP.HCM cùng mạng lưới cao tốc, vành đai, đường sắt liên vùng, Đồng Nai sẽ hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức hiện đại, giữ vai trò trung tâm logistics và trung chuyển quốc tế.

Hàng loạt dự án lớn đã và đang tạo lực đẩy mạnh mẽ như cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, cầu Bạch Đằng 2; cùng các công trình chiến lược đang được tăng tốc như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, Đồng Nai đang đứng trước thời cơ lớn để hình thành “cơ đồ mới, đô thị mới”, song phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Không chỉ dừng ở vai trò trung chuyển trong nước, Đồng Nai còn giữ vị trí đặc biệt trong kết nối liên quốc gia khi có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đầu mối giao thương quan trọng. Đây là nền tảng để địa phương tham gia sâu hơn vào các hành lang kinh tế khu vực như hành lang Trung Quốc - bán đảo Đông Dương, hành lang phía Nam (SEC), hành lang Đông - Tây (EWEC) hay hành lang Ấn Độ - Tiểu vùng Mekong.

Theo rà soát, Đồng Nai cơ bản đạt 7/7 tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Các tiêu chí còn lại chủ yếu mang tính kỹ thuật, không làm thay đổi bản chất địa phương đã hội đủ các điều kiện cốt lõi để “nâng cấp” lên đô thị loại I.

Cảng Phước An (Nhơn Trạch) đang là cửa ngõ ra biển của tỉnh Đồng Nai

Bên cạnh công nghiệp lĩnh vực mũi nhọn với 82 khu công nghiệp được quy hoạch tỉnh Đồng Nai còn là trung tâm chăn nuôi lớn của cả nước, sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, đồng thời giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Việc thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới tại các địa bàn Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh tiếp tục hoàn thiện cấu trúc đô thị, tạo nền tảng cho quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Tổng hòa các yếu tố về vị trí, hạ tầng, quy mô kinh tế và liên kết vùng đang tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội, đưa Đồng Nai tiến gần hơn mục tiêu trở thành động lực phát triển hàng đầu của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.