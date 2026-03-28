Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 27/03/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1).

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước phải thể hiện rõ việc tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng và thể hiện rõ quan điểm dự án đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trình thẩm định theo đúng quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.