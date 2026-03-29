Thủ tướng yêu cầu phủ sóng một công nghệ trên toàn quốc, sớm đưa vào khai thác 1 tuyến cáp quang biển

Nội dung này được đề cập đến trong phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), chiều 28/3. Phiên họp do Thủ tướng chủ trì.

Phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc; khai thác hiệu quả dự án vệ tinh tầm thấp; sớm đưa vào khai thác 1 tuyến cáp quang biển; bảo đảm tiến độ xây dựng nhà máy chip bán dẫn. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một số Trung tâm dữ liệu lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng, nhất là phòng, chống thông tin sai lệch, xấu độc, tấn công mạng. Cùng với đó, đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài như SIM "rác", tài khoản không chính chủ; triệt phá tận gốc các công cụ lừa đảo, tấn công mạng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát triển lực lượng lao động trình độ trung bình đáp ứng các tác vụ số phổ thông. Ngoài ra, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số".

5G của Việt Nam hiện phủ sóng hơn 91% dân số

Việt Nam phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp cuối tháng 2, Việt Nam phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số; đồng thời có 81,5% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 26% người dùng có khả năng truy nhập tốc độ trên 1Gbps. Đặc biệt, tính đến cuối năm 2025, Viettel cho biết đã triển khai 30.000 trạm 5G.

Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất (tính đến tháng 1/2026) từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, tốc độ tải xuống của mạng 5G tại Việt Nam đã tăng 50% trong một tháng, từ mức 391,05 Mbps tháng 12/2025 lên 594,81 Mbps. Con số này cao gấp khoảng 10 lần so với mạng 4G trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên tốc độ mạng 5G của Việt Nam vượt 500 Mbps.

﻿Phát triển công nghệ chiến lược phải giải quyết các bài toán thực tiễn

Kết luận tại phiên họp, bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế về nhận thức, triển khai, đầu tư dàn trải, thủ tục, nhân lực, giám sát, phối hợp, kết quả còn khiêm tốn và chuyển đổi chưa nhiều.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của các bộ, ngành trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là bán dẫn, AI, phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Thủ tướng lưu ý, phát triển công nghệ chiến lược với phương châm: theo kịp, tiến cùng và vượt lên, song phải giải quyết các bài toán thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ vận hành hiệu quả hệ thống theo dõi, giám sát KPI và công khai kết quả; làm cơ sở xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, định kỳ hằng tháng báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ.