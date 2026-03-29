Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỉ USD

Sáng ngày 29-3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hơn 800 quan khách là các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án, có tổng mức đầu tư gần 4 tỉ USD.

Trong đó, có 28 dự án được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư với tổng vốn 29.727 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD). Trong khi đó, vốn đăng ký đối với 14 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư là 72.798 tỉ đồng (gần 3 tỉ USD). Tổng vốn đăng ký đầu tư đối với 42 dự án là 102.535 tỉ đồng (tương đương gần 4 tỉ USD).

Trong số 28 dự án được trao quyết định đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu có thể kể đến dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN tại Nông Cống và Yên Thọ với tổng vốn hơn 5.100 tỉ đồng; Nhà máy sản xuất ván tre OSB Staboo Thanh Hóa với vốn đầu tư 3.900 tỉ đồng; Nhà máy xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn (giai đoạn 2) với tổng vốn 3.000 tỉ đồng.

Trong số 14 dự án được ký kết, nổi bật nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Logistics và dịch vụ phụ trợ do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Đông Sơn và phường Đồng Tiến. Dự án có tổng vốn đầu tư 19.000 tỉ đồng, quy mô 300 ha, được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa ngày càng lớn của khu vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa trao quyết định và tặng hoa cho các nhà đầu tư

Cũng thuộc Tập đoàn FLC, Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D tại phường Sầm Sơn có tổng vốn 8.750 tỉ đồng, quy mô 51 ha, hướng tới mục tiêu phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao.

Cũng tại sự kiện, Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD).

Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng. Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng. Lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng…

Để thu hút đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội. Cụ thể, áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.