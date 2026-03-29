Khởi công khu công nghiệp hơn 4.100 tỷ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

Ngày 29/3, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (đơn vị thành viên của Tập đoàn Geleximco) tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa tại xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.

Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa quy mô gần 436 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 4.152 tỷ đồng. Đây là một trong số ít khu công nghiệp hội tụ đồng thời 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển quốc tế và đường thủy nội bộ.

Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn như điện - điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô và phương tiện động cơ, dược phẩm, vật liệu, chế biến sâu, logistics - kho bãi và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Khu công nghiệp đồng thời khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn, ưu tiên các dự án thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Theo ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa là một trong hai mảnh ghép cuối cùng trong 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch.

Đồng thời, dự án kết nối với các Khu công nghiệp lân cận tạo thành cực động lực phát triển công nghiệp phía Nam TP Đà Nẵng, cụ thể hóa nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện khởi công của một công trình, mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của thành phố Đà Nẵng và cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế.

"Thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tăng trưởng xanh, kinh tế số, chúng ta không thể và không được phép đi sau, đi chậm”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói và yêu cầu lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, tuần hoàn, bền vững.