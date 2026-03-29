Khách sạn của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa chứng kiến kế hoạch 24 tỷ USD, Thủ tướng chỉ đạo gì?

Sự kiện này là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, được tổ chức tại khách sạn thuộc khu FLC SamSon Golf & Resort (phường Sầm Sơn).

Sáng nay (29/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và hơn 800 quan khách là các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị này.

Tại Hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương với khoảng 24 tỷ USD tại thời điểm công bố ban đầu).

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư 14 dự án, với tổng mức đầu tư gần 73.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hàng không, khu công nghiệp; logistics; nghiên cứu phát triển…

Trong số 14 dự án này, nổi bật nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Logistics và dịch vụ phụ trợ do CTCP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Đông Sơn và phường Đồng Tiến. Cụ thể, dự án có tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng, quy mô 300 ha. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa ngày càng lớn của khu vực.

Theo các ý kiến tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.115 km2, dân số trên 4,3 triệu người, đứng thứ 12 về diện tích và thứ 8 về dân số so với cả nước. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có thể ví như một "Việt Nam thu nhỏ".

Hơn nữa, Thanh Hóa còn có lợi thế rất riêng với "Tứ Sơn" giàu tiềm năng, bao gồm Sầm Sơn năng động về du lịch và kinh tế biển; Nghi Sơn là cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics; Lam Sơn là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không; và Bỉm Sơn là đầu mối công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương quan trọng.

Khai thác và phát huy hơn nữa 'Tứ Sơn' của Thanh Hóa

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định Thanh Hóa có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ dành thời gian phân tích về tình hình thế giới với nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định, những khó khăn, thách thức xuất hiện bất cứ lúc nào, tác động tới Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, càng trong khó khăn, thách thức thì càng phải đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường lòng tin.

Theo Thủ tướng, muốn cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số (trong giai đoạn 2026 - 2030) thì các ngành, địa phương đều phải đạt tăng trưởng 2 con số, trong đó có Thanh Hóa.

Với Thanh Hóa, Thủ tướng nêu rõ tỉnh phải quản trị tốt, quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực cho sự phát triển, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu khai thác, phát huy hơn nữa "Tứ Sơn" của Thanh Hóa, đặc biệt là giữ đà, giữ nhịp và tiếp tục mở rộng để khu kinh tế Nghi Sơn phát triển tốt hơn; phát huy hơn nữa thế mạnh du lịch, dịch vụ của Sầm Sơn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, phát triển công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không tại Lam Sơn; phát triển công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương tại Bỉm Sơn…

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa chú trọng phát triển lâm nghiệp ở khu vực miền núi; khai thác không gian biển, phát triển kinh tế tầm thấp, kinh tế tầm cao…

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất; đổi mới cách làm, cách tiếp cận; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thủ tục đầu tư nhiều hơn nữa; làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh quan tâm phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng kết nối nội tỉnh, mở rộng không gian phát triển; đào tạo nhân lực, phát huy tốt nhất lợi thế lớn nhất của Thanh Hóa là con người…

Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa, Thủ tướng cho rằng cần vừa khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cần vừa phát huy tinh thần cống hiến, chia sẻ, các chủ thể liên quan "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm cụ thể, người dân được thụ hưởng thành quả".

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, với doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển. Khi doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ chia sẻ với doanh nghiệp, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch đối thoại với doanh nghiệp

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cam kết rằng tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ....

Đặc biệt, định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trong năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt 333,6 nghìn tỷ đồng, xếp hạng cao trong các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, đứng thứ 11 cả nước....