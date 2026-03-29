Cách tính trợ cấp cho người nghỉ việc sau khi nâng lương

Trong quá trình sắp xếp bộ máy khi sáp nhập, bà Bảo Anh xin nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Ngày 28/8/2025, cơ quan ban hành Quyết định về việc giải quyết nghỉ thôi việc đối với công chức theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, bà được nghỉ thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 31/8/2025. Theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc, bao gồm mức lương cơ bản theo ngạch, bậc.

Bà Bảo Anh hỏi, tiền lương tháng hiện hưởng để tính chính sách, chế độ của bà được tính trên hệ số lương 3,99 hay 4,32?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết chính sách, chế độ trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025.

Căn cứ hướng dẫn tại Văn bản 6383/BNV-TCBC, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết nghỉ việc cho bà Lưu Thị Bảo Anh từ ngày 31/8/2025, thời điểm tính hưởng chính sách, chế độ được tính từ ngày 1/9/2025.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ) thì tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Theo đó, tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp của bà Bảo Anh là tiền lương của tháng 8/2025.