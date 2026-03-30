Lùi thời gian thông xe hơn 18km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sang tháng 4

Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành các hạng mục chính. Ảnh: TTXVN

Ngày 29/3, Ban Quản lý dự án 85 cho biết đã báo cáo Bộ Xây dựng về việc đưa tuyến chính Dự án thành phần 2 (dài 18 km) thuộc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khai thác tạm.

Theo đó, đơn vị này đề xuất điều chỉnh thời gian thông xe sang tháng 4/2026, thay vì cuối tháng 3 như kế hoạch trước đó.

Nguyên nhân lùi tiến độ được xác định do phải điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, trong khi một số hạng mục như biển báo, hàng rào, vạch sơn kẻ đường chưa hoàn thiện theo yêu cầu. Dự kiến đến ngày 5/4, tuyến chính mới hoàn thành; giữa tháng 4, Hội đồng kiểm tra Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu.

Theo nội dung làm việc giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Cục Cảnh sát giao thông, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành đang thi công, buộc phải thu hẹp, không sử dụng 2/4 làn xe qua trạm thu phí Quốc lộ 51.

Điều này khiến phương án phân luồng phương tiện từ Quốc lộ 51 qua trạm thu phí để vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu không còn khả thi.

Trong bối cảnh Dự án thành phần 1 chưa đưa vào khai thác, hiện chỉ có một hướng kết nối duy nhất: từ Quốc lộ 51 qua đường Bưng Môn (do địa phương quản lý), sau đó đi đường gom để nhập vào tuyến chính tại Km16+275. Ban Quản lý dự án 85 đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo hướng này.

Tuy nhiên, tuyến đường Bưng Môn hiện xuống cấp, mặt đường hư hỏng nhiều vị trí, cần sửa chữa để đảm bảo an toàn lưu thông. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục, đồng thời thi công đoạn kết nối từ đường này vào đường gom. Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 10/4.

Để đảm bảo điều kiện khai thác tạm, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tổ chức phân luồng phương tiện từ Quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Đồng thời, đề nghị VEC đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục cầu vượt tại Km16+800 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành, hoàn thành trước ngày 7/4 để phục vụ công tác hoàn thiện, sơn kẻ đường và đảm bảo an toàn khi thông xe.