Đề xuất miễn thuế khi bán căn nhà duy nhất

Theo Ban Thời sự | 30-03-2026 - 23:47 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng căn nhà duy nhất, nếu đáp ứng điều kiện về thời gian sở hữu, phạm vi chuyển nhượng và quyền sở hữu.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính nêu những quy định mới về điều kiện liên quan tới trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân với một số điều kiện cụ thể.

Theo đó, cá nhân được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Cụ thể, cá nhân chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau.

Thứ nhất, chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở.

Thứ hai, có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.

Thứ ba, chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất ở. Trường hợp cá nhân có quyền sở hữu hoặc chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất, nhưng chỉ chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế đối với phần chuyển nhượng đó.

