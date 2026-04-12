Gia hạn mức thưởng 150 triệu đồng giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình

Các hộ dân đến nhận tiền thưởng do bàn giao mặt bằng sớm Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/ TTXVN)

UBND tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư thống nhất gia hạn áp dụng mức thưởng cao nhất 150 triệu đồng đối với các gia đình, cá nhân bàn giao đất ở sớm thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đến hết 15/4/2026.

Trước đó, theo chính sách của nhà đầu tư tại văn bản ban hành ngày 17/3/2026, các hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi nếu bàn giao mặt bằng trước ngày 11/4/2026 sẽ được thưởng 150 triệu đồng/hộ; từ ngày 11/4 đến 30/4/2026 mức thưởng giảm xuống còn 100 triệu đồng/hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều hộ dân mong muốn gia hạn thời gian đăng ký để được nhận mức thưởng 150 triệu đồng từ nhà đầu tư. UBND xã Gia Bình có văn bản đề nghị nhà đầu tư xem xét kéo dài thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng đến hết ngày 15/4/2026. Đề xuất này nhằm tạo thêm thời gian để người dân tiếp cận, nghiên cứu các chính sách bồi thường mới sau điều chỉnh, từ đó tăng sự đồng thuận trong nhân dân.

Trên cơ sở đề nghị của chính quyền địa phương và xem xét thực tiễn, UBND tỉnh, nhà đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng đến hết ngày 15/4/2026; áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở và đang sinh sống trên đất thu hồi, đồng thời chấp thuận bàn giao mặt bằng sạch, thuộc phạm vi xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027.

Tại xã Gia Bình, tính đến hết ngày 10/4 có 238 hộ đăng ký đồng thuận bàn giao trước đất ở để thực hiện dự án. Nhà đầu tư và địa phương tiến hành chi tiền thưởng cho 149 hộ với tổng số tiền 22,35 tỷ đồng.

Việc gia hạn chính sách thưởng là giải pháp linh hoạt, thể hiện sự đồng hành của nhà đầu tư với chính quyền và người dân trong quá trình triển khai dự án. Đây cũng là động lực quan trọng nhằm khuyến khích các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Được biết, tại xã Gia Bình có khoảng 1.350 hộ dân thuộc các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026 để phục vụ thi công các hạng mục cho Hội nghị cấp cao APEC 2027. UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các quyết định về chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất, bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất và mức bồi thường tài sản là công trình xây dựng phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi Quyết định ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân, điều chỉnh chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cụ thể, tại quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở (bao gồm cả trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư trong cùng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004 mà diện tích đất ở thể hiện trên Giấy chứng nhận khác với diện tích đất ở ghi trên quyết định cấp Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện) khi nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thì ngoài việc được bồi thường bằng 1 lô đất ở tại khu tái định cư, còn được xem xét để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 200 m2 đến dưới 300 m2 thì được xem xét để giao không quá 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích không quá 100 m2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 300 m2 đến dưới 600 m2 thì được xem xét để giao không quá 2 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m2.

Với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 600 m2 đến dưới 900 m2 thì được xem xét để giao không quá 3 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 900 m2 trở lên, thì được xem xét để giao không quá 4 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m2.

Các trường hợp trên phải đáp ứng điều kiện tổng diện tích đất tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất và giao đất đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 không vượt quá tổng diện tích đất ở bị thu hồi dự án.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất và mức bồi thường tài sản là công trình xây dựng phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo quyết định này, bảng đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất được điều chỉnh cao hơn so với Quyết định số 16 ngày 11/2/2026.