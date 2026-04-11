Thủ tướng Lê Minh Hưng ra chỉ đạo đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Trình bày về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng cho biết, nhiệm vụ cụ thể là tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt; triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào và phải nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Đồng thời, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng; yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6%.

Về hành động cụ thể, báo cáo do Thủ tướng trình bày đưa ra các nhóm giải pháp bao gồm bảo đảm cân đối cung cầu, xây dựng một hệ thống quản trị năng lượng thông minh. Về mặt dự trữ, hình thành hệ thống kho dự trữ dầu thô quy mô lớn, duy trì nguồn cung ổn định trong ít nhất 90 ngày song hành cùng việc đa dạng hóa nguồn cung.

Về tầm nhìn chiến lược dài hạn, cần phải tiếp tục chuyển đổi năng lượng và nâng cao năng lực dự trữ chiến lược. Đồng thời, cơ cấu lại ngành khai khoáng và xử lý dứt điểm các dự án khoáng sản chậm tiến độ để có thể sớm khởi công ngay trong năm 2026.

Bên cạnh đó, báo cáo Chính phủ nhấn mạnh, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới. Trong đó, tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế gắn với triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Trong quý III/2026, hoàn thành Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế. Đổi mới kinh tế nhà nước, trọng tâm là quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, tập trung đánh giá, tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tiến tới thành lập Quỹ đầu tư quốc gia; hoàn thành xây dựng Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh trong quý III/2026.

Ngoài các giải pháp cho ngành năng lượng, báo cáo của Chính phủ cũng đã đề cập đến các giải pháp phát triển kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường.

Cụ thể, trong những tháng cuối năm 2026, trọng tâm điều hành là thúc đẩy tăng trưởng gắn liền với giữ vững ổn định vĩ mô, trong đó ưu tiên phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ linh hoạt, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng hay thiếu hụt năng lượng.

Chính phủ xác định huy động mọi nguồn lực là giải pháp đặc biệt quan trọng, phấn đấu tăng thu ngân sách 10%, tiết kiệm chi thường xuyên và đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ để đầu tư phát triển, đồng thời tạo điều kiện tối đa để khu vực kinh tế tư nhân và vốn FDI chất lượng cao tham gia vào các dự án trọng điểm.



Về cơ cấu lại nền kinh tế, Việt Nam tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược bán dẫn, AI và chuyển đổi mạnh mẽ sang các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số và vận hành thị trường tín chỉ carbon. Đột phá về thể chế được thực hiện qua việc chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", quyết liệt cắt giảm 50% thời gian và chi phí thủ tục hành chính. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các siêu dự án hạ tầng như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và mạng lưới 5G toàn quốc.



Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng toàn diện thông qua việc thống nhất bộ sách giáo khoa toàn quốc, triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân và phấn đấu hoàn thành hơn 110 nghìn căn nhà ở xã hội.

Cuối cùng, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, kết hợp với hoạt động đối ngoại chủ động để nâng cao vị thế đất nước, trọng tâm là chuẩn bị chu đáo cho việc đăng cai APEC 2027.