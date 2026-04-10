Năm nay, Việt Nam có thể tăng trưởng cao nhất ASEAN, gấp 4 lần một nước trong khu vực

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), GDP của Việt Nam năm 2026 sẽ đạt khoảng 7,2%, nằm trong nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong bối cảnh khu vực có sự phân hóa rõ rệt.

Tại họp báo ngày 10/4, ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng ADB, cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam được hỗ trợ nhờ các giải pháp ứng phó linh hoạt và kịp thời của nhà điều hành trước cú sốc giá dầu từ xung đột Trung Đông.

Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp tài khóa có thời hạn như giảm thuế, sử dụng Quỹ bình ổn kết hợp điều hành giá xăng dầu được vận dụng linh hoạt. Những động thái này góp phần kiềm chế áp lực lạm phát ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng.

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay ở mức 7,2%, lạm phát 4%. Theo ADB, dự báo này khả quan trên nền tăng trưởng cao 8% của năm 2025.

Theo dữ liệu ADB, bức tranh tăng trưởng ASEAN năm 2026 có sự chênh lệch đáng kể giữa các nền kinh tế. Trong nhóm ASEAN-5, Philippines được dự báo tăng trưởng khoảng 5,5%, đứng thứ hai sau Việt Nam. Indonesia duy trì mức ổn định khoảng 5,2%, trong khi Malaysia đạt khoảng 4,6%. Đây là nhóm các nền kinh tế tăng trưởng khá, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, một số nền kinh tế khác trong khu vực có mức tăng trưởng thấp hơn rõ rệt. Thái Lan chỉ đạt khoảng 1,8% năm 2026, theo dự báo ADB, phản ánh sự suy yếu của xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Singapore cũng ở mức thấp, khoảng 2,4%, do phụ thuộc lớn vào thương mại toàn cầu và chịu tác động từ nhu cầu bên ngoài suy giảm.

Nhóm các nền kinh tế nhỏ hơn trong ASEAN có mức tăng trưởng trung bình. Campuchia đạt khoảng 5,0%, trong khi Lào khoảng 4,5% và Brunei chỉ khoảng 1,6% . Những con số này cho thấy sự khác biệt về cấu trúc kinh tế và khả năng phục hồi giữa các quốc gia trong khu vực.

Tổng thể, ADB dự báo tăng trưởng trung bình của Đông Nam Á năm 2026 chỉ khoảng 4,6%–4,7%. So với mức này, tăng trưởng 7,2% của Việt Nam cao hơn khoảng 2,5 điểm phần trăm, tức là vượt xa mức trung bình khu vực.

ADB nhận định tăng trưởng của khu vực vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như bất ổn thương mại và biến động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế duy trì được động lực tăng trưởng nhờ xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và dòng vốn đầu tư.