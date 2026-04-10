Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Thuế công bố danh sách 108 doanh nghiệp trong kế hoạch kiểm tra năm 2026: Có những doanh nghiệp lớn nào?

Hoàng Nguyễn | 10-04-2026 - 17:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định 446/QĐ-CT Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế.

Theo đó, Quyết định 446 nêu rõ, Trưởng ban Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế theo quy định.

Quyết định 446/QĐ-CT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2026. Trưởng ban Ban Kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, Cục Thuế đã ban hành Công văn 1927/CT-KTr ngày 31/3/2026 về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Cụ thể, Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử thực hiện một số công việc sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền tải thông điệp tới toàn thể người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật; cảnh báo hậu quả pháp lý và các chế tài xử lý đối với các trường hợp người nộp thuế liên tục kê khai lỗ nhiều năm không nộp thuế mà vẫn đầu tư mở rộng, tăng vốn. Đây cũng là một yếu tố rủi ro trọng yếu làm cơ sở để cơ quan thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra trọng điểm, xác định và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, gian lận thuế, trốn thuế.

Qua đó, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế trong việc khai thuế, nộp thuế của kỳ tính thuế năm 2025 cũng như tự rà soát các kỳ tính thuế trước, nếu kê khai chưa chính xác thì thực hiện kê khai điều chỉnh.

Đẩy mạnh rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, cơ quan thuế cần hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với các doanh nghiệp tại Phụ lục I kèm theo Công văn này: Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Thuế các tỉnh/thành phố trực tiếp quản lý thực hiện xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng để kiểm tra thuế theo quy định. Trường hợp không thể thực hiện kiểm tra doanh nghiệp trong Phụ lục 1 kèm theo Công văn này thì Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Thuế tỉnh/thành phố báo cáo rõ lý do.

Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp 02 năm 2023 và 2024 (chỉ tiết tại Phụ lục II kèm theo). Đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử rà soát danh sách nêu trên và cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2025 của các doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo Chuyên đề của năm 2026.

Chi tiết danh sách 108 doanh nghiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rủi ro từ xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, các chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực?

Nhiều dự án cao tốc, trạm dừng nghỉ Bắc - Nam khai thác dịp 30/4

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

17:50 , 10/04/2026
Giá vật liệu tăng cao: Dự án 'lụt' tiến độ, nhà thầu càng làm càng lỗ

16:50 , 10/04/2026
Hỏi tư vấn, doanh nghiệp bị cơ quan Thuế phát hiện sai phạm

16:31 , 10/04/2026
Chủ tịch Quốc hội: Nhiều công trình, sao Nhà nước làm thì chậm nhưng tư nhân làm rất nhanh?

16:26 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên